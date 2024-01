Audi dávám tři dny, sepsul Attíja konkurenční elektromobil. Katařana zlákala Dacia

Krátce před startem Rallye Dakar se pětinásobný vítěz Násir Attíja rozpovídal o konkurenčním týmu Audi i svém šokujícím odchodu od Toyoty.

Katařan nenechal na novém elektrickém speciálu Audi RS Q e-tron E2 "nit suchou". Vyhlídky německého týmu vidí velmi černě.

"Audi? Dávám jim jen tři dny a pojedou domů. Viděli jste to v Maroku a Aragonii po sto kilometrech," připomněl v rozhovoru pro web Motorsport.com neúspěchy vozů v předchozích dálkových soutěžích.

Audi přitom svůj futuristický elektromobil modernizovalo a díky úpravě regulí dostalo dalších 15 kW výkonu. Vysokonapěťová baterie vozu se za jízdy nabíjí prostřednictvím měniče energie.

Jeho součástí je čtyřválcový motor TFSI o objemu 2,0 litru s turbodmychadlem ze série DTM, který za jízdy dobíjí vysokonapěťovou baterii. Zjednodušeně řečeno jde o mobilní agregát uvnitř vozu.

Tento speciál letos pojede na Dakaru naposledy, protože Audi se rozhodlo soustředit sportovní snažení na formuli 1.

Attíja původně navýšení výkonu e-tronu tvrdě kritizoval, teď však zaujal smířlivější postoj. "Není to moje rozhodnutí. Musíme to přijmout, protože FIA má jinou vizi. Během prvních tří dnů uvidíme, že Audi bude rychlé," prohodil bronzový olympijský medailista ve skeetu z her v Londýně.

Rodák z Dauhá po úspěšných letech za volantem Toyoty překvapivě zamířil do stáje Prodrive. V jejích barvách se nesoustředí pouze na obhajobu titulu, ale hledí také do budoucnosti, kdy se tým promění v tovární ekipu Dacie.

"Důvodem změny je smlouva s Dacií na tři sezony. Budeme mít zpětnou vazbu a znám lidi v Prodrive. Proto jsem přišel," vysvětlil.

Navzdory tomu, že před rokem měl vůz Prodrive Hunter na Dakaru velké problémy se spolehlivostí, obhájce prvenství věří, že jsou už minulostí. Poukázal na své zkušenosti s Toyotou, kde se mu podařilo vyhnout nezdarům, s nimiž se potýkali jiní jezdci.

"Když se podíváte na výsledky Toyoty, tak mělo každé auto nějaký problém. Kromě mého, protože Dakar má své záludnosti a všechna auta jsou stejná," prohodil.

Podle katarského závodníka je při vyčerpávající rallye klíčová strategie. "Dnes, když každý den jedete na maximum, budete mít problém. Musíte vědět, kdy je třeba jet skutečně na hraně. To není o spolehlivosti Toyoty nebo Huntera," rozvedl svůj přístup, s nímž si brousí zuby na šesté dakarské vítězství.