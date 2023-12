Česká vášeň nezná konce. Na Dakar pojedou motorkáři, piloti aut, kamionů i veteránů

Martin Michek

Kategorie: motocykly

Tým: Orion - Moto Racing Group

Startovní číslo: 23

Stroj: KTM

Nejlepší netovární jezdec zatím posledního ročníku chce dál pokračovat v boji o přední pozice. V roce 2021 skončil desátý, letos v lednu jedenáctý, v lednu by rád v této tradici minimálně pokračoval. "Říká se, že půjde o nejnáročnější ročník za posledních pět let v Arábii. Hlavně první týden bude fakt hodně těžký, v rámci maratonské etapy si musíme rozložit 600 kilometrů do dvou dnů," uvedl jezdec, který si číslo 23 sám vybral s tím, že je jeho šťastné.