"Těžší než Rallye Dakar." Cesta do skutečného Dakaru prověřila Čechy, Tomeček slavil

Tomáš Tomeček vyhrál v Tatře hodnocení kamionů na rallye Africa Eco Race. Soutěže s cílem v senegalském Dakaru se zúčastnil také čtyřkolkář Zdeněk Tůma.

Svět dálkových rallye už léta trpí schizmatem. Zatímco Rallye Dakar se od ročníku 2009 jezdí mimo africký kontinent, ve stejný rok se poprvé jela soutěž známá dnes jako Africa Eco Race s cílem ve skutečném Dakaru v Senegalu.

Odloženého třináctého ročníku rallye organizované partou kolem dvojnásobného vítěze afrického Dakaru Jeana-Louise Schlessera se zúčastnili dva čeští jezdci.

Jako už tradičně nastoupil v kategorii kamionů se svojí "stoprocentní Tatrou" Tomáš Tomeček. Africkou premiéru slavil jezdec na čtyřkolce Zdeněk Tůma.

Osamělý vlk v Tatře

Tomeček se už poněkolikáté vydal na cestu z Monaka do Dakaru sám bez navigátora i mechanika. "Navigace je mazec. V kabině křičím radostí i nadávám jako havíř," přiznal Tomeček během 6500 kilometrů dlouhého putování Afrikou.

Kromě toho, že závodil, pomáhal zachraňovat soupeře. Třeba v sypkém mauritánském písku si zahrál na samaritána hned několikrát během jednoho dne. "Písek je tady teď jako mouka. V zimě se na tom rozhodně dá jet lépe. Nedivím se, že auta i buginy zapadávaly," připomněl změnu termínu soutěže, která se jinak jezdí v lednu.

"Nejprve jsem vytáhl žlutou buginu Optimus Francouze Gerarda. Pak mě předjel. Na to jsem takhle potkal Maďary s Toyotou. O něco později jsem znovu dojel zapadlý žlutý Optimus. Tak jsem ho znovu vytáhl. Ale naštvali mě, protože mi nevrátili čep, který potřebuji na vytahování, a ujeli. Tohle se nedělá," mračí se pilot stoprocentní Tatry. "Jo, a tahal jsem dnes i ten druhý, černý Optimus."

Na vlastní kůži si tak vyzkoušel práci svých týmových kolegů s Tatrami, kteří už několik let slouží organizátorům Africa Eco Race jako tzv. "baléčka". Tedy sběrné vozy vytahující zapadlé závodníky, případně přepravující nepojízdné stroje do cíle etapy.

I přes zdržení s pomocí soupeřům dokázal jako první jezdec v historii Africa Eco Race vyhrát kategorii kamionů jako sólo pilot bez posádky. "Letos jsem to jel sám už počtvrté a závod od závodu jsem spokojenější. Je to svoboda. Svoboda závodění. Tohle miluji," vyznal se Tomeček v cíli u Růžového jezera.

Africké vedro jezdce prověřilo

Letošní ročník soutěže byl podle něj nejtěžší v historii a směle se mohl co do obtížnosti srovnat s Rallye Dakar, která se nyní jezdí v Saúdské Arábii.

"Dva roky jsem na to čekal. Závod byl těžký, únavný. Bylo veliké horko a my jsme jeli osm čtyřsetkilometrových etap. Ale tak to má být. Stejně jako náročná navigace a fantasticky přesné roadbooky. Tatra si se vším poradila. Jede, maže. Je spolehlivá," uvedl Tomeček, který v absolutním hodnocení aut a kamionů obsadil pátou příčku.

Tůma jel Africa Eco Race jako jediný čtyřkolkář. Jezdec týmu Barth Racing má na svém kontě několik startů na Dakaru, ale náročnost africké rallye ho překvapila.

"Myslím, že se mi podařilo potrápit několik motorkářů. Byla to jedna z nejtěžších soutěží, jaké jsem se účastnil. Kvůli velkému vedru byla těžší než Rallye Dakar v Saudské Arábii," uvedl v cíli Tůma, který tuto soutěž pojímal jako přípravu na lednový Dakar. "Rozhodně to byl nejlepší možný trénink."

Během soutěže se dostal dvakrát do top deset v rámci nejrychlejších časů v etapě. Nebloudil, nedostával penalizace za neprojetí bodů. Jeden trest ale obdržel, když mu v minulém týdnu vypověděl motor a musel šest hodin ve vyprahlé poušti čekat na pořadatele. Za výměnu pohonné jednotky dostal několikahodinový trest.

"Nějak zvlášť mě to nemrzí. Kdyby k tomu nedošlo, pohyboval bych se asi kolem šestnáctého místa v celkovém pořadí," dodal Tůma, který na vítěze Slováka Stefana Svitka ztratil přes 30 hodin a celkově mu patřila 21. pozice.

Zatímco Tomeček zatím nesdělil své rozhodnutí ohledně účasti na 45. ročníku Rallye Dakar, Tůma se na trať v Saúdské Arábii určitě vydá. "Teď jsme závodili ve čtyřicetistupňových teplotách. To v Saúdské Arábii je spíše zima. V Africe to bylo někdy jak prádelna, mlha a déšť a velké vedro," popsal největší rozdíl mezi oběma podniky.