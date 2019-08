Kdepak Vršecký. Do třetí Buggyry se v Mostě senzačně posadí Fin s "rychlým" jménem

před 11 minutami

Buggyra nasadí ve víkendovém závodě ME tahačů na okruzích v Mostě tři vozy. Dvojici stálých pilotů překvapivě doplní finský pilot Mika Mäkinen.

Mika Häkkinen je dvojnásobným mistrem světa formule 1, jeho krajan Tommi Mäkinen má čtyři titulu světového šampiona v rallye. Když jejich jména spojíme, dostaneme novou senzaci za volantem Buggyry - Miku Mäkinena.

48letý Fin se po jarních testech domluvil na spolupráci s roudnickým týmem. Bývalý mistr Británie má k takové kooperaci pádný důvod. Koupil totiž závodní Buggyru od svého bývalého soupeře na Ostrovech a nynějšího stálého jezdce české stáje Olyho Janese.

Třetí auto na startu je pro samotnou Buggyru testem na další sezonu. "V rámci projektu Buggyra Academy chceme příští rok nasazovat tři auta, takže si vyzkoušíme infrastrukturu, jak si poradíme s přípravou tří aut. Řízení takového týmu je přece jen trošičku jiné než se dvěma vozy," uvedl manažer Bugygry Jan Kalivoda.

"Mika je typický Fin. Je klidný, ale dokáže jezdit spolehlivě. Bude to určitě zajímavé zpestření, Věřím, že i Mika dokáže zajet solidní výsledek," dodal šéf roudnické stáje.

Mäkinen tak usedne do třetího tahače po boku aktuálně třetího muže ME Adama Lacka a Brita Janese trochu překvapivě místo dvojnásobného šampiona Evropy Davida Vršeckého. "V Mostě budu, ale jako podpora pro celý tým. Určitě bych se rád svezl, ale bude lepší, když všechno budu pozorovat zvenčí," sdělil šéfkonstruktér Buggyry.

"Já pořád řídím, vždyť i do Prahy na tiskovku jsme přijel autem," odmítl se smíchem Vršecký narážku na to, že všichni kolem něj usedají za volant a jen on ne. Navíc se teď naplno věnuje novému projektu Buggyra Academy, v jehož rámci jezdí na okruhu i v poušti.

Evropský šampionát tahačů nabídne po oba víkendové dny dvojici bodovaných závodů. V tom druhém, méně bodovaném, si nejlepší osmička otočí postavení na startu.