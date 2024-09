"Je slepý?" Šampiona přejela soupeřova motorka, rival ho pak ještě poslal do háje

Nedělní závod MotoGP ve španělském Alcaňizu přinesl dramatickou kolizi mezi továrním jezdcem Ducati Francescem Bagnaiem a Alexem Marquezem z týmu Gresini.

Střet, který výrazně zasáhl do průběžného pořadí MS, neunikl komentářům ostatních závodníků.

Marquez byl po průjezdu zatáčkou "dlouhý" a doslova smetl Bagnaiu, který ho v té chvíli předjížděl.

Kolize stála Itala potenciální umístění na stupních vítězů, ale také připomněla, že závody silničních motorek jsou stále velmi nebezpečné.

Kolize ve VC Aragonie MotoGP:

Bagnaia byl po nehodě, kdy mu soupeřova motorka doslova přejela přes hlavu, naštvaný. "Než začal zatáčet, jel Alex dlouho rovně. V té chvíli jsem už byl vpředu, takže mě určitě viděl," popsal obhájce titulu kritický moment.

"Zatáčku jsem moc neřezal, protože jsem byl dostatečně rychlý na to, abych ho předjel. Když jsme ale do ní vjeli, cítil jsem, jak zrychlil a hledal kontakt. Když se podívám na data, Alex nebrzdil. Jel na 40 až 60 procent plného výkonu, až spadl a vytlačil mě. Normálně se snažíte karambolu vyhnout, jenže někdo do něj prostě jde," dodal frustrovaný Bagnaia.

Na otázku, zda měl možnost incident s Marquezem probrat, Ital jen pokrčil rameny.

"Víte, jaký Alex je. Ani se na mě nepodíval. Obvykle, když vás soupeř takhle sejme, tak se potom omluví. Místo toho mě poslal do háje," popsal chování rivala, které označil za velmi nesportovní.

Marco Bezzecchi, další italský jezdec MotoGP, byl na adresu španělského závodníka ještě tvrdší.

"Myslím, že každému, kdo alespoň jednou seděl na motorce, je to jasné. Když uděláte chybu a vracíte se do závodní stopy, musíte se podívat, jestli tam někdo nejede," řekl závodník týmu VR46.

"Nebylo prostě možné, aby Alex Pecca (Bagnaiu) neviděl. Buďto je slepý, nebo ho vidět nechtěl," zastal se svého krajana.

Kolize znamenala, že Bagnaia po devátém místě ve sprintu vyšel v hlavním závodě bodově naprázdno. Po dvanácti z dvaceti závodních víkendů tak na Jorgeho Martina v čele seriálu ztrácí rázem 23 bodů.

"Je to velká škoda, protože skončit dnes třetí by hodně znamenalo. Ale někdo se rozhodl, že mě nenechá závod dokončit," prohodil suše jezdec Ducati.