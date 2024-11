Zápas roku i absurdní výkon. Šwiateková si s Krejčíkovou vytrpěla, teď chystá odvetu

V roli jasné outsiderky vstoupí Barbora Krejčíková v neděli do Turnaje mistryň v saúdskoarabském Rijádu. České tenistce se vůbec nevěří, navzdory tomu, že je pro hvězdnou Polku Igu Šwiatekovou v posledních letech noční můrou. Nejúspěšnější hráčku této dekády připravila hned o dva tituly, navíc způsobem, který upoutal velkou pozornost.

Barbora Krejčíková bude v Rijádu velkou neznámou. Mezi nejlepší osmičku postoupila jen díky pohádkovému londýnskému týdnu, v němž triumfem na Wimbledonu bez přehánění šokovala tenisový svět.

Jinak totiž prožila sezonu plnou trápení, navíc poslední turnaj v Číně vinou zranění nedohrála.

Jenže Češka dokáže být postrachem a Iga Šwiateková si to dobře uvědomuje.

Na Krejčíkovou nemá nejlepší vzpomínky.

Česká hráčka je sice považována za "nejslabší" členku Oranžové skupiny, zároveň je to ale právě ona, kdo má proti ultimátní polské favoritce nejlepší bilanci.

Američanka Coco Gauffová je třetí nasazenou, v head to head statistice proti Šwiatekové ale momentálně zapisuje děsivé skóre 1:11 na zápasy. Její krajanka Jess Pegulaová to má o něco lepší, 4:6. Jenže do hlavy se jí chtě nechtě musí vracet loňský finálový výprask, Šwiateková ji v koncovce Turnaje mistryň zničila potupným výsledkem 1:6, 0:6.

A Krejčíková? Vítězku pěti grandslamů sice na okruhu už přes 20 měsíců nepotkala, předtím jí ale dokázala zasadit fatální rány. Porazila ji ve dvou finálových duelech během necelých pěti měsíců.

Nejprve na podzim 2022 v Ostravě, kde obě protagonistky sehrály památnou bitvu v bouřlivé atmosféře vytvořené třaskavým mixem českých a polských fans. Trofej ale po tříhodinovém boji a vítězství 5:7, 7:6, 6:3 zvedala Krejčíková.

"Byl to zápas snů. Obvykle tyhle dlouhé bitvy vyhrávám já, ale teď už jsem to nezvládla. Byl to fyzicky nejnáročnější zápas roku. Jsem na sebe hrdá, že jsem ho odehrála na takové úrovni," popisovala Šwiateková.

Zápas pak vyhrál hlasování fanoušků WTA o nejatraktivnější utkání celé sezony.

"Od prvního do posledního bodu odehrály nejlepší duel roku. Panovala naprosto elektrizující atmosféra. Šwiateková posouvá limity ostatních hráček, přesně to jsme viděli v Ostravě," napsala na web WTA redaktorka Courtney Nguyenová.

Krejčíková uštědřila Šwiatekové první finálovou porážku po více než třech letech a v únoru následujícího roku se o titul utkaly znovu na "tisícovce" v Dubaji. Češka opět kralovala, tentokrát jednoznačněji 6:4, 6:2.

Psalo se o "absurdním a vzácném" výkonu, gratulovala i Chris Evertová a další osobnosti.

Češka se totiž zařadila k sestrám Williamsovým nebo Steffi Grafové, když jako pátá tenistka v historii dokázala na jediném turnaji porazit tři nejlepší hráčky žebříčku, kromě Šwiatekové se musely sklonit i Sabalenková a Pegulaová.

Právě v Dubaji Krejčíková ukázala, jak na Šwiatekovou. "Neporazila ji tím, že by čekala na její chyby, nebo díky tomu, že by Polka neměla den. Přehrála a porazila ji svou vlastní hrou. Ty nejlepší údery Šwiatekové nejen vrátila, ale vrátila je ještě rychleji a ještě víc do hloubky kurtu. Využila sílu oponentky a znásobila ji," analyzoval tehdy americký expert Steve Tignor.

Krejčíková vyhrála 23:10 na vítězné míče, byla aktivní, neustále dostávala Šwiatekovou pod tlak. Předvedla výkon hraničící s dokonalostí, na který bude v Rijádu nesmírně těžké navázat.

Utkání Barbora Krejčíková - Iga Šwiateková bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.