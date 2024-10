Lička trénuje v Rusku, FAČR ho podpořila ve studiu. Podmínky splnil, zní ze svazu

Mario Lička se stal před dvěma týdny jedním z dvaceti přijatých uchazečů ke studiu nejvyššího evropského trenérského kurzu UEFA PRO. Fotbalové asociaci České republiky (FAČR) nevadilo jeho už skoro dvouleté angažmá v Rusku, kde aktuálně dělá asistenta staršímu bratrovi Marcelovi, jenž vede jako hlavní trenér Dynamo Moskva.

Mario Lička působil jako začínající fotbalový trenér v roli asistenta ve třetiligovém Benešově a později Hostouni. Než dostal na přelomu let 2022 a 2023 nabídku přesunout se za bratrem do Ruska.

Tedy v době, kdy na Ukrajině dávno zuřila dodnes trvající válečná agrese vyvolaná Ruskem. Kvůli ní jsou Rusové i na poli fotbalu odstřihnutí od mezinárodních soutěží na reprezentační i klubové úrovni.

I tak Lička před dvěma týdny v Praze uspěl u přijímacích zkoušek ke studiu kurzu UEFA PRO, tedy nejvyšší trenérské licence, která držitele opravňuje vést mužstva v nejvyšších evropských ligách.

"Přijímací řízení probíhalo formou vytvoření projektu na zadané téma, vycházejícího z reálného prostředí profesní praxe uchazečů. Ve druhém kole, do kterého postoupilo 32 uchazečů, byla cílem obhajoba projektu doplněná didaktickým pohovorem se zkušební komisí," uvedla FAČR na svých webových stránkách.

V přijímací komisi zasedli Verner Lička, Mariův otec pracující pro FAČR jako garant profesionálního fotbalu, dále pak vedoucí licence UEFA PRO Martin Vlk a trenéři Martin Svědík, David Holoubek, Aleš Křeček, Jiří Žilák a Jiří Skála.

Nebylo pro ně Ličkovo angažmá v Rusku problematické? Vedla se debata, zda je morálně v pořádku podpořit trenéra, který si za současné situace vydělává prací v Rusku?

"FAČR od počátku odsuzuje ruskou agresi, splňuje všechna vládní nařízení a navíc různými způsoby podporuje Ukrajinu a ukrajinský fotbalový svaz," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz ředitel Oddělení komunikace FAČR Petr Šedivý.

"Přijetí ke studiu trenérských licencí má jasně dané podmínky a pravidla, které Mario Lička splnil," dodal ve vyjádření k samotnému Ličkovi.

Lička, bývalý záložník a ligový šampion s Baníkem, někdejší hráč Slavie, Southamptonu či francouzského Brestu, si před necelými dvěma lety z odchodu do Ruska těžkou hlavu nedělal.

"Neberu to tak, že bych dělal něco špatného nebo nekalého. Táhlo mě to za bráchou. Dívám se na situaci z čistě sportovního a osobního hlediska. Já ani brácha nezměníme, co se děje," popisoval tehdy v rozhovoru pro Sport.cz svůj postoj k tématu války.

V té době šel za bratrem Marcelem do Orenburgu, s nímž Lička starší postoupil z druhé ruské ligy a mezi elitou ho dovedl k sedmému místu. Vloni v létě se pak oba odstěhovali do Moskvy k týmu Dynama.

Marcel Lička si udělal ve východních zemích jméno běloruským titulem s Dynamem Brest v roce 2019. Když rozpoutali Rusové na Ukrajině válku, působil už v Orenburgu a přemýšlel o návratu domů.

Rozhodl se však v Rusku zůstat. "Co bych tím získal? Přijel bych domů, ale válka by neskončila," vzkázal tehdy v rozhovoru pro Deník.

V minulé sezoně dovedli trenéři Ličkovi moskevské Dynamo ke třetí příčce v ruské lize, v aktuálním ročníku patří jejich týmu páté místo.