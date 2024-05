Macháč-mánie, píší ve světě. Není hezké takhle trpět, hlesl Djokovič po porážce

Novak Djokovič není v pohodě. Světová jednička utrpěla další překvapivou porážku, těsně před začátkem French Open se musela sklonit před uměním českého šikuly Tomáše Macháče.

Podívejte se v sestřihu, jak Tomáš Macháč porazil Novaka Djokoviče. | Video: Associated Press

Loni v Dubaji sehrál Tomáš Macháč při prvním setkání se srbskou ikonou fenomenální zápas. Tehdy 130. hráč světa v prvním kole trápil Djokoviče dvě a půl hodiny a nakonec padl až v tie-breaku závěrečného setu.

Poraženého z kurtu vyprovázel bouřlivý aplaus a dlouhé vteřiny plácal dlaněmi o sebe i sám Djokovič.

Po utkání uvedl: "Tomáš rozhodně nehrál jako 130. hráč světa. Předváděl skvělý tenis a zaslouží si za to obrovský potlesk. Dělal mi všechny možné problémy."

Djokovič tehdy Macháčovi aplaudoval i během zápasu po mnohých pompézních výměnách a podobně ho ocenil i teď, během páteční bitvy v semifinále turnaje v Ženevě.

Tentokrát už Čech nejlepšího tenistu historie udolal, po setech 6:4, 0:6, 6:1.

"Macháč-mánie," napsal účet Tennis TV k faktu, že se třiadvacetiletý hráč probojoval přes světovou jedničku do prvního kariérního finále na okruhu ATP. "Šokující výsledek, Macháč přehrál Djokoviče," divil se v titulku Eurosport.

Sedmatřicetiletý Srb si po utkání stěžoval na zdravotní problémy.

"Měl jsem špatnou noc a dnešek pro ně byl velmi těžký. Během první části zápasu jsem měl příšerné pocity. Vůbec netuším, jak jsem dokázal vyhrát druhý set. Není hezké na kurtu takhle trpět a je těžké koncentrovat se na zápas, když máte v hlavě jiné věci," uvedl tajemně vítěz rekordních čtyřiadvaceti grandslamových turnajů.

Djokovič zejména v prvním setu působil velmi mátožně, po kurtu pokulhával, často se chytal za hlavu a směrem ke svému týmu naznačoval, že se necítí dobře.

Po krátkém ošetření se zvedl a druhý i třetí set už odehrál v plném nasazení. Macháč ale po obdrženém "kanáru" dokázal dostat svou hru na vyšší level a v rozhodujícím dějství překvapivě dominoval.

"Nechci v žádném případě snižovat Tomášův výkon, zasloužil si vítězství, ale nevím, co si o tom zápase mám myslet. Raději na něj zapomenu," prohlásil Djokovič.

Na světě je nevídaná věc: Srb vstoupí do druhého grandslamu sezony bez jediného turnajového titulu.

"Samozřejmě, že mě to znepokojuje. Nehraju letos dobře, vyjma několika zápasů. Ale je to tak, jak to je. Necítím se být favoritem French Open. Jen doufám, že budu připravený a zdravý," dodal.

Macháč oproti tomu zářil štěstím. V živém žebříčku už se posunul na 34. pozici.

"Ani nevím, jak na to reagovat. Když hrajete proti Novakovi, prostě jen bojujete o každý míč a doufáte. Prostě jen doufáte," usmíval se v rozhovoru na kurtu.

V ženevském finále se utká s vítězem zápasu mezi Casperem Ruudem a Italem Flaviem Cobollim.

Na Roland Garros, které začíná už v neděli, bude jeho soupeřem v prvním kole Portugalec Nuno Borges.