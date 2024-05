Hrát proti Djokovičovi? Je mi to jedno, budu připravený, hlásí Macháč před semifinále

Tenisový svět už si pomalu připravuje popcorn ke sledování druhého grandslamu sezony v Paříži. Přitom Tomáš Macháč se v pátek chystá k jednomu z největších zápasů kariéry o kus dál v Ženevě. Změří síly s nejlepším hráčem světa i historie Novakem Djokovičem. Navíc si český hráč zahraje o životní finále.

Antuková příprava pro vrchol v podobě French Open byla pro rodáka z Berouna všelijaká.

Dvakrát onemocněl, z turnaje v Barceloně dokonce odstoupil před zápasem druhého kola a vůbec nebyl ve své kůži.

Na generálce v Ženevě už ale chytil rytmus a připsal si některé zvučné skalpy. V prvním kole zdolal britskou naději a 35. hráče světa Jacka Drapera, v dalším rozjetého kvalifikanta Američana Nicolase Morena de Alborana a ve čtvrtfinále další americkou naději Alexe Michelsena. Tedy určitě ne nějaké nazdárky.

"Je to skvělý turnaj. Jsem rád, jak to tu zvládám, protože obzvlášť dneska nebyly dobré podmínky. Pršelo, hodinu se nehrálo. Je super, že jsem to zvládl," liboval si Macháč po postupu do semifinále.

To ještě nevěděl, jestli jeho protivníkem v boji o životní finále bude Srb Novak Djokovič, nebo Tallon Griekspoor z Nizozemska. A tak hned přiletěla otázka od moderátora, koho z nich by preferoval.

"Popravdě, je mi to jedno. Budu se soustředit na to, abych dneska dobře zregeneroval a byl na zítřejší semifinále připravený. Moc se na to těším," odpověděl Macháč.

Djokovič českého tenistu moc dobře zná, i když je dělí 14 let. Už proti sobě hráli na loňském podniku v Dubaji a Macháč padl až po třísetovém boji. Letos si spolu i zatrénovali, například v Miami.

Srbská hvězda ale na tiskové konferenci o příštím soupeři příliš nemluvila. Hlavním tématem byl blížící se French Open. O výkonech ve Švýcarsku se ovšem přece jen zmínila.

"Pořád to ještě herně není stoprocentní. Ve čtvrtfinále jsem myslel, že o první set celkem jednoduše přijdu. Pak mi ale začal fungovat servis a soupeř mi i pomohl trochu chybami. Pořád je co zlepšovat," myslí si Djokovič.

Bitva prvního a 44. hráče světa je v Ženevě na programu po páteční 14. hodin, sledovat ji můžete prostřednictvím online reportáže deníku Aktuálně.cz.