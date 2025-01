Los Angeles natáhlo úspěšnou domácí sérii, Rittichův kolega zářil

Hokejisté Los Angeles porazili v jediném utkání středečního programu NHL na svém ledě New Jersey 3:0 a vyhráli doma poosmé v řadě. Darcy Kuemper, jemuž kryl záda David Rittich, zastavil 33 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Devils s Ondřejem Palátem v sestavě nebodovali poprvé v sezoně ve třech zápasech za sebou.

Skóre otevřel z úniku ve 27. minutě Andre Lee, který skóroval v NHL poprvé. New Jersey se chvíli radovalo z vyrovnání. V polovině zápasu se prosadil z mezikruží Timo Meier, ale rozhodčí jeho gól odvolali po trenérské výzvě. U videa odhalili nedovolené bránění brankáři, kterého se dopustil Stefan Noesen.

"Jakmile jsem to viděl, cítil jsem, že si vezmou výzvu," řekl trenér New Jersey Sheldon Keefe. "Byla to jedna ze situací, která je padesát na padesát. Klidně se to dalo vyhodnotit tak, že byl do brankoviště natlačen," doplnil kouč.

Z rychlého protiútoku zvýšil v 52. minutě Quinton Byfield. Výhru Los Angeles zpečetil Adrian Kempe při risku hostů bez brankáře. New Jersey ještě hrálo v posledních dvou a půl minutách přesilovou hru za faul vysokou holí, kterou trefil Alex Turcotte do tváře Paláta. Český útočník zamířil s krvavým šrámem do kabin. Devils ale nepřipravili Kuempera o druhé čisté konto sezony.

"Nula je vždy práce celého mužstva. Je to týmová statistika. Podílí se na tom všichni a zápas s New Jersey to potvrdil. Všichni makali," řekl Kuemper.

New Jersey prohrálo druhý zápas ve druhém dni. O den dříve je trápil Lukáš Dostál, který pomohl Anaheimu 32 zákroky k výhře 3:2.

"Bylo by dobré se po porážce vrátit na vítěznou vlnu, ale nepovedlo se nám dát gól," řekl Noesen. "Možná nám i trochu došla ve třetí třetině energie. Ve srovnání s minulým zápasem jsme ale předvedli hodně věcí, které se mi líbily," doplnil kouč Keefe, jehož svěřenci přestříleli Los Angeles 33:24.

Výsledek NHL:

Los Angeles - New Jersey 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 27. Lee, 52. Byfield, 56. Kempe. Střely na branku: 24:33. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Lee, 3. Anderson (všichni Los Angeles).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 38 23 2 13 118:106 48 2. Florida 38 23 2 13 131:119 48 3. Boston 39 20 4 15 102:118 44 4. Tampa Bay 34 20 2 12 134:97 42 5. Ottawa 36 19 2 15 110:103 40 6. Montreal 37 17 3 17 113:127 37 7. Detroit 37 15 4 18 98:120 34 8. Buffalo 38 14 4 20 116:128 32

Metropolitní divize:

1. Washington 37 25 2 10 135:96 52 2. New Jersey 41 24 3 14 132:104 51 3. Carolina 37 22 2 13 128:106 46 4. Pittsburgh 39 17 5 17 120:145 39 5. Columbus 38 16 6 16 127:136 38 6. Philadelphia 38 17 4 17 119:136 38 7. NY Islanders 38 14 7 17 102:122 35 8. NY Rangers 36 16 1 19 101:113 33

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 39 27 1 11 142:96 55 2. Minnesota 38 23 4 11 113:104 50 3. Colorado 38 23 0 15 130:123 46 4. Dallas 36 22 1 13 116:91 45 5. St. Louis 39 18 4 17 106:117 40 6. Utah 37 16 6 15 106:112 38 7. Nashville 38 11 7 20 91:122 29 8. Chicago 38 12 2 24 96:129 26

Pacifická divize: