Loprais myslí útok na dakarský triumf vážně. Vyhrál druhou etapu po sobě

Aleš Loprais vyhrál 10. etapu Rallye Dakar a posunul se mezi kamiony na celkově druhé místo. Mitchela van den Brinka vystřídal v čele Vaidotas Žala.
Pilot trucku Iveco tak zopakoval včerejší triumf.
Aktualizujeme…
Loprais dnes navázal na úterní triumf, druhého Žalu porazil o 1:37 minuty a v celkovém hodnocení na něj ztrácí 19 minut.
Mitchel van den Brink krátce po startu chyboval v dunách, musel svůj speciál opravovat a výrazně ztratil.
"Jsme vděční, protože máme dvě vyhrané maratonské etapy. Jeli jsme maximum, snažili jsme se udělat krásný výsledek a ten se podařil. Nadřeli jsme se jako koně, jsme unavení jako psi, ale bylo to hezké. Uvidíme, co přinesou další tři dny. Stále věříme v zázrak," řekl Loprais na sociálních sítích a ocenil navigátora Davida Křípala a mechanika Jiřího Strosse.
Nejlepší dílčí výsledek si připsal Martin Šoltys, jenž byl třetí.
„Krásně jsme se svezli, neměli jsme vůbec žádný problém. Když auto jede, funguje úplně nádherně a radost s ním jet,“ prohlásil s úsměvem pilot speciálu Buggyra Invcitus
Martin Macík zajel po úterních problémech čtvrtý čas a průběžně se posunul na páté místo.
"Máme za sebou výborné dva dny. Už v úterý to bylo super, ale doplatili jsme na špatnou startovní pozici. Dnes jsem se krásně svezl. Když auto funguje, jede se s ním výborně," řekl Šoltys, jenž pokračuje po nedokončených etapách bez šance na celkový výsledek.
Automobilový jezdec Martin Prokop zajel dnes desátý čas a průběžně se posunul na 24. místo.
Do vedení se vrátil Násir Attíja z Kataru, dosavadní lídr Nani Roma ze Španělska ztratil na nejrychlejšího Francouze Mathieua Serradoriho přes dvacet minut a klesl na třetí místo.
Účastníci 48. ročníku soutěže dnes absolvovali druhou část "maratonské" etapy, před kterou spali v provizorním bivaku bez mechaniků. Motocyklisté a automobiloví jezdci navíc absolvovali oddělenou trať.
Prokop se po úterní havárii v dunách, po které nabral téměř čtyřhodinovou ztrátu a vypadl ze hry o přední umístění, opět držel s nejrychlejšími a na Serradoriho ztratil necelý deset minut. V průběžném pořadí se posunul mírně vpřed, po 9. etapě byl na 26. pozici.
"Viky (navigátor Chytka) dal přes noc auto dohromady, opravdu si máknul a moc se nevyspal. Dneska to byl mazec v dunách a rozbíječka jako blázen. Nám s pochroumanými krky tempo nešlo, docela to bolelo, ale hlavně že je Sid (auto) v bivaku a dostane péči. Hezký výsledek je v trapu, aspoň se budeme snažit dojet do cíle a připravit se na další Dakar," řekl Prokop na sociálních sítích.
Mezi motocyklisty byl dnes nejrychlejší Francouz Adrien van Beveren, do čela celkové klasifikace se po korekci výsledků dostal Ricky Brabec z USA.
Dosavadní lídr a obhájce prvenství Australan Daniel Sanders měl pád a přímo na trati mu pomáhali Brabec se Španělem Toshou Schareinou, kterým organizátoři následně upravili čas.
Sanders dojel do cíle s odstupem 28 minut s poraněným ramenem a není jisté, zda bude ve čtvrtek pokračovat.
Technické problémy měl Milan Engel, jenž po úterním nejlepším výsledku v ročníku (13.) dnes ztratil 43 minuty. I tak se zatím posunul na průběžné 19. místo.
Do cíle se ale dostal jen díky pomoci týmového kolegy, který jej táhl na laně. Z motoru mu totiž začal vytékat olej.
"Dnešek nebyl tak slavný jako úterý. Etapa byla náročná, hodně písčitá. Ze začátku jsem se nemohl dostat do tempa, ale pak jsem se rozjel a dával plyn. Ale po druhé tankovačce jsem bohužel řešil technický problém. Neumím si to vysvětlit, ale ztratil jsem čep, který drží přední brzdové destičky. Takže jsem jel 150 kilometrů bez předních brzd, což bylo hazardování," uvedl Engel.
Ještě horší problémy jej potkaly 25 km před cílem, kdy se mu porouchal motor.
"Ztratil jsem výkon, začalo se z něho kouřit a tekl olej. Musel jsem upravit rychlost, abych to dojel do cíle. Modlil jsem se. Měl jsem štěstí, že jsem zpomalil a nakonec do cíle dojel," oddechl si jezdec týmu Orion Moto Racing Group a ocenil pomoc Číňana Suniera, jenž jej do bivaku dotáhl na laně.
Rallye Dakar - 10. etapa: Biša - Biša (motocykly: 420 km celkově/368 km rychlostní zkouška, auta: 470/420):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Serradori, Minaudier (Fr./Century) 4:48:27, 2. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -6:12, 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -9:20, ... 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:44, 39. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -54:13.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin 41:39:50, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -12:00, 3. Roma, Haro (Šp./Ford) -12:50, ...25. Prokop, Chytka -4:20:10, 40. Zapletal, Sýkora -11:09:11.
Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Honda) 4:15:43, 2. Brabec (USA/Honda) -3:49, 3. L. Benavides (Arg./KTM) -4:04, ...22. Engel (ČR/Kove) -42:51, 33. Pabiška -59:02, 41. Drdaj (oba ČR/KTM) -1:08:57.
Průběžné pořadí: 1. Brabec 41:35:13, 2. L. Benavides -56, 3. Schareina (Šp./Honda) -15:43, ...19. Engel -5:46:45, 24. Drdaj -8:08:57, 36. Pabiška -11:10:27.
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 5:35:54, 2. Žala (Lit./Iveco) -1:37, 3. Šoltys (ČR/Buggyra) -22:30, 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -30:04, ...6. Valtr (ČR/Iveco) -1:03:18.
Průběžné pořadí: 1. Žala 48:33:11, 2. Loprais -18:55, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -35:30, ...5. Macík -4:26:16, 7. Valtr -5:34:49.
Klasik (průběžné pořadí): 1. Raisys, Marques (Lit., Fr./Land Rover) 553 trest. bodů, ...4. Klymčiw, Josef Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 832.
