Liga mistrů se vzdálila. Slavia od Lille dvakrát inkasovala, její dvě trefy neplatily

Fotbalisté Slavie v úvodním venkovním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů prohráli s Lille 0:2. Pražané utrpěli první porážku v sezoně a před domácí odvetou příští středu se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže.

Francouzský favorit měl v azylu ve Valenciennes většinu času převahu a po změně stran ji zužitkoval brankami Jonathana Davida a Edona Zhegrovy. Rozhodčí v druhé půli neuznali červenobílým dva góly, nejprve kvůli ruce a pak pro ofsajd.

Slavia v závěrečném play off usiluje o třetí postup do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou si dosud zahrála v letech 2007 a 2019. Pokud by dvojzápas s Lille dokázala zvrátit, získala by jen za účast v základní části bonus 18,62 milionu eur (470 milionů korun). V případě neúspěchu by přešla do hlavní fáze Evropské ligy, s níž je spojena prémie 4,14 milionu eur (104 milionů korun).

"Nepodařilo se nám vytěžit maximum z našich šancí. Mohli jsme dát gól, bohužel jsme si nezajistili lepší výsledek do odvety. Myslím, že doma budeme lepší, vrátí se někteří hráči. Musíme zlepšit některé věci, lépe se pohybovat, zvýšit tempo. Když se nám to povede, myslím, že budeme schopni skórovat," řekl na tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský.

Nasadil očekávanou základní sestavu, na hrotu útoku naskočil Chorý, který dvěma brankami pomohl v minulém předkole k domácímu vítězství 3:1 nad Saint-Gilloise.

K 50. utkání v pohárech nastoupil jeden z kapitánů Pražanů Holeš, 200. soutěžní zápas za červenobílé si připsal Masopust. Soupeř postrádal záložníka Gomese, jedna z opor se nedokázala uzdravit po zranění hlavy z víkendového úvodního kola domácí soutěže.

Favorit stejně jako ve 3. předkole proti Fenerbahce Istanbul našel domácí azyl ve Valenciennes, stadion v Lille se ještě nestihl připravit po nedávných olympijských hrách. Pětadvacetitisícová kapacita nebyla ani zdaleka naplněna.

Čtvrtý celek uplynulé sezony francouzské ligy v prvním poločase diktoval tempo a Slavii několikrát podržel Kinský. Gólman Pražanů poprvé musel zasahovat v osmé minutě, kdy ho z úhlu po průniku po levé straně nepropálil Gudmundsson.

Po necelé půlhodině útočník David technickým pokusem minul. Kanadský reprezentant přestřelil i o chvíli později poté, co předtím Kinský vyrazil nepovedený pokus Zhegrovy po jeho průniku do vápna.

Úřadující český vicemistr poprvé výrazněji zahrozil až v nastavení úvodního dějství, kdy po centru do vápna poslal odražený balon v nadějné pozici o kousek vedle Chorý.

Sedm minut po pauze už domácí proměnili svou trvalou převahu ve vedení. Haraldsson vysunul šajtlí Davida, kanadský reprezentant se natlačil před Holeše a s pomocí lehké teče otevřel skóre. Hosté v tu chvíli hráli v deseti bez Masopusta, jenž byl ošetřován a musel kvůli zranění stehenního svalu střídat.

"Byla tam lehká teč. Lille si to hezky prohodilo středem, já vyrazil proti a reagoval na střelu, o které jsem si myslel, že půjde výš. Míč skákal, přízemní pokus jsem nečekal. Holi (Holeš) to špičkou bohužel tečoval, nic mu ale nevyčítám, spoustu dalších střel zblokoval," uvedl Kinský.

V 63. minutě dotlačil zblízka balon za gólmana Ogbu, ale Pražané se z vyrovnání radovat nemohli, neboť Diouf předtím zahrál rukou. O 13 minut později francouzský šampion z roku 2021 zvýšil. Agilní Zhegrova se protáhl do vápna a pokusem na zadní tyč překonal Kinského. Slavia inkasovala dvakrát v jednom soutěžním utkání poprvé od dubna.

"Druhý gól jsme inkasovali po skvělé individuální akci. Největší rozdíl byl v rychlosti kombinace soupeře, v pohyblivost hráčů, v některých momentech se nám to těžko zachytávalo," řekl Trpišovský.

V 80. minutě dostal balon do sítě střídající Chytil, ale Pražané se opět radovat nemohli, tentokrát kvůli ofsajdu. Hosté už snížit nedokázali a v součtu s letní přípravou prohráli poprvé od dubna po 19 zápasech.

Slávisté utrpěli porážku i ve třetím pohárovém duelu s Lille, naopak francouzský celek také v pátém utkání proti českému mužstvu v soutěžích UEFA zvítězil.

"V druhé půli jsme měli více šancí, paradoxně v našem lepším poločase jsme prohráli 0:2," posteskl si Trpišovský.

"S výsledkem i výkonem jsme spokojeni. Je skvělé, že se nám podařilo zajistit si dvoubrankový náskok, ale musíme zůstat ostražití. V druhém zápase je před námi těžká bitva, zvlášť když budeme hrát venku," řekl trenér Lille Bruno Génésio.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (hráno ve Valenciennes):

LOSC Lille - Slavia Praha 2:0 (0:0)

Branky: 52. David, 77. Zhegrova. Rozhodčí: Marciniak - Siejka, Kupsik - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Meunier, Diakité - Masopust, Oscar.

Sestavy:

Lille: Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro - Santos, André, Haraldsson (90.+1 Mukau), Gudmundsson (90.+1 Ismaily) - Zhegrova, Cabella (90.+4 Sahraoui) - David (90.+1 Ilič). Trenér: Genesio.

Slavia: Kinský - Holeš, Ogbu, Zima - Masopust (53. Bořil), Oscar, Zafeiris (75. Prebsl), Diouf - Schranz (75. Jurásek), Provod - Chorý (75. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Další utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Dinamo Záhřeb - Karabach 3:0 (1:0)

Branky: 75. a 89. Kulenovič, 29. Pjaca.

Bodö/Glimt - Crvena zvezda Bělehrad 2:1 (0:0)

Branky: 52. Björtuft, 62. Määttä - 75. Mimovič.

