Ukrajina si v Lize národů zajistila play off o postup, Gyökeres dal čtyři góly

Fotbalisté Ukrajiny si výhrou 2:1 v Albánii zajistili konečnou druhou příčku ve skupině B1 Ligy národů za českou reprezentací a zahrají si play off o postup. Viktor Gyökeres vstřelil čtyři góly při vítězství Švédska nad Ázerbájdžánem 6:0 a s devíti góly se posunul do čela tabulky střelců. Slovensko uzavřelo ligu C těsnou výhrou 1:0 nad Estonskem.

Albánci měli na závěr skupiny výhodu dvou domácích zápasů. Po bezbrankové remíze s Českem však v Tiraně nezvládli ani duel s Ukrajinou. Hosté již po deseti minutách vedli o dva góly, trefili se Zinčenko a Jaremčuk. V základní sestavě Albánie nechyběl sparťan Laci. Jeho klubový spoluhráč Tuci nastoupil těsně poté, co Bajrami z penalty v 75. minutě snížil. Vyrovnat už Albánie nestihla, a tak skončila ve skupině poslední a sestupuje do Ligy C. Ukrajina se vyhoupla na druhou příčku a zahraje si baráž proti jednomu z třetích celků z ligy A. Ve skupině A3 bylo o konečném prvním místě Německa a druhé příčce Nizozemska rozhodnuto již po minulém kole. Oba postupující do čtvrtfinále dnes hráli venku a remizovali tam 1:1. Nizozemci v Bosně a Hercegovině a Němci v Maďarsku, kde domácí vyrovnali z penalty až v deváté minutě nastaveného času. Související Fotbalisté vyzráli na nepříjemnou Gruzii, v Lize národů postoupili mezi elitu Švédsko potvrdilo postup do divize B hladkou výhrou 6:0 nad Ázerbájdžánem. Kanonýr Gyökeres potvrdil čtyřmi trefami, že zažívá vynikající podzim. Útočník Sportingu Lisabon teď má s devíti góly v čele tabulky střelců o dvě branky více než dosud vedoucí Nor Erling Haaland. Slováci měli ve skupině C1 již předem jistou druhou příčku za Švédskem a čeká je baráž o postup. Při vítězném loučení s Estonskem hrál od začátku liberecký Tupta, v závěru se na hřiště dostali také slávista Schranz a ostravský Rigo. Wales si výhrou 4:1 nad Islandem zajistil na poslední chvíli postup do divize A. Dosud vedoucí Turecko po hattricku Krstoviče nečekaně prohrálo 1:3 v Černé Hoře, která si tak sestup zpříjemnila prvním bodovým ziskem ve skupině B4. Fotbalová Liga národů - 6. kolo: Skupina A3: Zenica: Bosna a Hercegovina - Nizozemsko 1:1 (0:1) Branky: 67. Demirovič - 24. Brobbey. Budapešť: Maďarsko - Německo 1:1 (0:0) Branky: 90.+9 Szoboszlai z pen. - 76. Nmecha. Konečná tabulka: 1. Německo 6 4 2 0 18:4 14 2. Nizozemsko 6 2 3 1 13:7 9 3. Maďarsko 6 1 3 2 4:11 6 4. Bosna a Hercegovina 6 0 2 4 4:17 2 Skupina B1: Tirana: Albánie - Ukrajina 1:2 (0:2) Branky: 75. Bajrami z pen. - 5. Zinčenko, 10. Jaremčuk. Olomouc: Česko - Gruzie 2:1 (2:0) Konečná tabulka: 1. Česko 6 3 2 1 9:8 11 2. Ukrajina 6 2 2 2 8:8 8 3. Gruzie 6 2 1 3 7:6 7 4. Albánie 6 2 1 3 4:6 7 Skupina B4: Podgorica: Černá Hora - Turecko 3:1 (2:1) Branky: 30., 45. a 73. Krstovič - 37. Yildiz. Cardiff: Wales - Island 4:1 (2:1) Branky: 32. a 45.+1 Cullen, 65. Johnson, 79. Wilson - 8. Gudjohnsen. Konečná tabulka: 1. Wales 6 3 3 0 9:4 12 2. Turecko 6 3 2 1 9:6 11 3. Island 6 2 1 3 10:13 7 4. Černá Hora 6 1 0 5 4:9 3 Skupina C1: Trnava: Slovensko - Estonsko 1:0 (0:0) Branka: 72. Strelec. Solna: Švédsko - Ázerbájdžán 6:0 (3:0) Branky: 26., 37., 58. a 70. Gyökeres, 10. a 57. Kulusevski. Konečná tabulka: 1. Švédsko 6 5 1 0 19:4 16 2. Slovensko 6 4 1 1 10:5 13 3. Estonsko 6 1 1 4 3:9 4 4. Ázerbájdžán 6 0 1 5 3:17 1 Skupina D2: Ta' Qali: Malta - Andorra 0:0 ČK: 18. Mentz (Malta). Konečná tabulka: 1. Moldavsko 4 3 0 1 5:1 9 2. Malta 4 2 1 1 2:2 7 3. Andorra 4 0 1 3 0:4 1