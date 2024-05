Lepší Pavlásek než Medveděv. Nový formát čtyřhry ničí sport, zlobí se Murray

Měla to být pompézní změna, pokus o revoluci, která změní dynamiku tenisové čtyřhry. Ale novoty ATP, které měly premiéru na turnaji v Madridu, zatím sklidily pořádnou dávku kritiky.

Poloprázdné tribuny, mizerná atmosféra… Už na konci minulé sezony si vedení ATP řeklo, že s nízkou popularitou tenisové čtyřhry musí něco udělat. A tak se dlouho rodil plán na testovací verzi nových pravidel a právě Madrid byl v uplynulém týdnu pokusným králíkem.

"Uvědomujeme si, že v současné čtyřhře je nevyužitý potenciál. Potřebujeme ale pro fanoušky přinést nové příběhy," nechal se slyšet ředitel ATP Tour Ross Hutchins.

Kde vzít ty "nové příběhy"? Ve dvouhře. Z 32 dvou párů v deblovém pavouku Masters mohla vzejít až polovina z nich ze singlového žebříčku.

To znamená méně míst pro deblové specialisty, pro které jsou vedle grandslamů takto velké turnaje hlavním zdrojem obživy, i proto to z jejich strany vyvolalo silnou vlnu nevole.

Ozvala se například bývalá deblová dvojka světa Brazilec Bruno Soares. "Je to přinejmenším hrozné. To, že tam hraje někdo, kdo má v součtu deblový žebříček 441, mi přijde příšerné pro náš sport," napsal na sociální síti X hned po losu.

A není se čemu divit. V pavouku se objevili například Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas nebo Alex de Minaur. Naprosto ortodoxní singlisté. A všichni svorně skončili hned v prvním zápase.

Oproti tomu debloví specialisté potvrdili kvalitu a dostali se až do závěrečných kol. Finále si zahrál i český reprezentant Adam Pavlásek. Titul sice nakonec získal Američan s českými kořeny Sebastian Korda, který se obvykle soustředí hlavně na dvouhru, ale parťáka mu dělal zkušený deblista Australan Jordan Thompson.

Jenže to nejsou jediné novoty v deblových pravidlech. Pořadatelé chtěli i výrazně zrychlit hru.

Hráči tak při výměnách kratších než tři údery měli čas na další podání jen 15 vteřin místo 25, po prvních gemech v setech ubyla možnost se jít napít a mezi gemy byla pauza jen 60 sekund. Diváci na tribunách si naopak mohli volně pobíhat, jak chtěli.

"Přišlo mi to hodně uspěchané. Ve dvouhře hrajete hodně instinktivně, ale v deblu je to hodně o strategii o komunikaci s partnerem. Tohle se tím ztrácí a ničí to náš sport," zlobí se Jamie Murray, starší bratr wimbledonského šampiona Andyho.

I on je ryzím deblovým specialistou a v prvním kole přehrál po boku Novozélanďana Michaela Venuse singlový pár Alexander Bublik a Denis Shapovalov. Povolili jim uhrát jen pět gemů.

"Kdyby se raději místo těchhle novinek více soustředili na propagaci čtyřhry. Na sociálních sítích je to absolutní bída. Psal jsem ATP loni dopis po turnajích v Indian Wells a Miami poté, co jsem spočítal, kolik příspěvků na sítích bylo o deblistech po dobu těch dvou podniků. A bylo to asi jedno procento celkového počtu," rýpl si Murray.

Vedení ATP prozatím nedbá kritiky na nová pravidla a chce testovat nový model dál. A to i na dalších podnicích Masters, kde se debl odehraje v pěti dnech druhého týdne.