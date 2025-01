Ledecká opět v desítce. Italskou "dálnici" si pochvalovala

Ester Ledecká skončila osmá ve sjezdu na Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo. Na svahu, který bude v příštím roce hostit olympijské závody, ztratila na vítěznou domácí Italku Sofii Goggiaovou sekundu a jednu setinu. Druhá česká lyžařka Tereza Nová obsadila 48. příčku.

Devětadvacetiletá Ledecká nenavázala ve sjezdu na týden staré třetí místo ze Svatého Antonu. V Cortině d'Ampezzo už brala jednou také bronz v roce 2022. Přesto skončila ve sjezdu potřetí v sezoně v nejlepší desítce, šestá ještě byla v Beaver Creeku.

"Bylo to skvělé. Sjezdovka je nádherně upravená. Organizátoři z toho udělali úplně italskou dálnici. Moc hezky se na tom jelo. Nicméně se to každý den zrychlovalo. Jak se to vyšoupe stahovačema a jezdíme na tom, tak to bylo každý den rychlejší a rychlejší. Dnes to byla nejrychlejší trať. Vše víc skákalo a na vše bylo méně času," řekla v nahrávce pro média trojnásobná olympijská vítězka, ze super-G v Pchjongčchangu 2018 a dvakrát na snowboardu.

Ledecká, která zajela v pátečním tréninku 11. čas, vyrazila na trať s číslem čtyři. Od úvodu držela minimální manko na v té době nejrychlejší Norku Kajsu Vickhoff Lieovou. V závěrečném sektoru ale ztratila a dojela průběžné třetí s mankem 59 setin. Později ještě o pět míst klesla, od stupňů vítězů ji dělilo 46 setin sekundy.

"Myslím, že jsem to zvládla docela dobře. Ještě mám hodně věcí, na kterých musím zapracovat, ale je to výsledek do top 10, což je vždy skvělé. Cítila jsem se fajn a moc mě to bavilo," doplnila Ledecká.

Dvaatřicetiletá Goggiaová, startující s číslem 15, vyhrála sjezd v Cortině po dvou letech a počtvrté v kariéře. Vybojovala 26. triumf ve Světovém poháru a druhý v sezoně. Uspěla také v prosincovém superobřím slalomu v Beaver Creeku. Druhá Lieová ztratila 42 setin, třetí byla další Italka a vítězka sjezdu ze Svatého Antonu Federica Brignoneová.

Čtyřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, která měla ve čtvrtečním úvodním tréninku pád, obsadila po chybách ve spodní části tratě 20. místo.

Program Světového poháru v Cortině d'Ampezzo pokračuje v neděli super-G.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:33,952. Lieová (Nor.) -0,42, 3. Brignoneová (It.) -0,55, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,72, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,75, 6. Hütterová (Rak.) -0,79, …8. Ledecká -1,01, 48. Nová (obě ČR) -4,37. Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 8 závodů): 1. Brignoneová 189, 2. Goggiaová 180, 3. Hütterová 176, 4. Ledecká 132, 5. Gutová-Behramiová 130, 6. Lieová 120.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 35 závodů): 1. Brignoneová 539, 2. Rastová (Švýc.) 533, 3. Hectorová (Švéd.) 507, 4. Ljutičová (Chorv.) 456, 5. Gutová-Behramiová 424, 6. Holdenerová (Švýc.) 396, …19. Ledecká 205, 68. Dubovská (ČR) 29.