Ledecká místo sjezdu byla na vyšetření, Shiffrinová spadla a musel pro ni vrtulník

Sjezd v Cortině d'Ampezzo vyhrála třicetiletá rakouská lyžařka Stephanie Venierová a připsala si druhé vítězství ve Světovém poháru. Vedoucí žena seriálu Američanka Mikaela Shiffrinová měla těžký pád, při kterém si zřejmě poranila levé koleno a odletěla záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Kvůli zdravotním problémům chyběla na startu Ester Ledecká, která vynechá i sobotní sjezd.

Venierová triumfovala s náskokem 39 setin sekundy před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou a navázala na pět let staré prvenství ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu. O třetí místo se podělily tři závodnice. Shodný odstup 71 setin na vítězku měly Italka Sofia Goggiaová, Kanaďanka Valérie Grenierová a Rakušanka Christina Agerová, která se v 28 letech dostala na stupně vítězů ve Světovém poháru poprvé.

"Měla jsem z jízdy dobrý pocit, ale že by to stačilo na první místo, to jsem nečekala," řekla Venierová v televizním rozhovoru. Vítězství byla blízko už před dvěma týdny v Zauchensee, kde skončila druhá o jednu desetinu za Goggiaovou.

Shiffrinová ztratila na terénní nerovnosti rovnováhu a po pádu narazila do ochranné sítě. Americká hvězda chvíli ležela na trati, než se odbelhala pryč. Nedávno ve Wengenu potkal ošklivý pád i jejího přítele Nora Aleksandera Aamodta Kildeho, který si vykloubil rameno, pořezal nohu a sezona pro něj skončila.

😬 La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Suivez la descente de Cortina d'Ampezzo sur Eurosport #ChaletClub https://t.co/BpLHyGNC7D pic.twitter.com/K4kCcub5Mj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2024

Na stejném místě jako Shiffrinová upadla i olympijská vítězka Corinne Suterová ze Švýcarska. Závod, který se kvůli častým pádům a přerušování výrazně protáhl, nedokončilo 12 lyžařek. Vedení v hodnocení disciplíny si upevnila Goggiaová. Venierová se díky vítězství posunula na druhé místo.

Ester Ledecká kvůli zdravotním problémům oba sjezdy v Cortině d'Ampezzo vynechává. Po neúčasti v dnešním závodě nenastoupí ani v sobotu, řekla ČTK mluvčí jejího týmu Erika Alchusová. Ve hře zůstává účast Ledecké v nedělním superobřím slalomu.

Ledecká v Itálii absolvovala jen středeční trénink, který absolvovala pouze jako prohlídkovou jízdu. Pak kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům odcestovala na vyšetření plic do Innsbrucku. S trojkou byla ve startovní listině dnešního závodu, ale na trati se neobjevila. "Zdravotní stav Ester stále není stoprocentní. Proto vypustí i sobotní sjezd. Když se bude v sobotu cítit lépe, pojede alespoň v neděli superobří slalom," řekla Alchusová.

Se zdravotními problémy se Ledecká potýká bezmála dva měsíce. Navzdory kašli závodila v lyžařském Světovém poháru i na snowboardu minulý týden, kdy vyhrála oba paralelní slalomy v bulharském Pamporovu. Pak se ale její stav znovu zhoršil. Detaily k výsledkům vyšetření tým nezveřejnil, ale potíže přetrvávají. V Cortině, kde byla Ledecká předloni ve sjezdu třetí, tentokrát osmadvacetiletá Češka v nejrychlejší disciplíně závodit nebude.