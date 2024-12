Král rebelů sklízí posměch. Vyhlásil, že má větší IQ než Djokovič, Nadal i Federer

Nick Kyrgios se vrací do tenisového kolotoče. Tedy, na první pohled to působí, jako by nikdy neodešel. Australský rebel byl vidět a zejména slyšet, i když nehrál tenis. Nutkavou potřebu se ke všemu co nejradikálněji vyjádřit a také při každé příležitosti ocenit sám sebe teď bude muset podpořit výkony na kurtech. Momentálně ale sklízí spíše posměch za další z řady kontroverzních výroků.

Devětadvacetiletý Australan vzbudil pozornost, když v podcastu Let's Trot Show dostal za úkol sestavit dokonalého hráče. Co se týče forhendu, zvolil Rafaela Nadala, bekhend má podle něj nejlepší Novak Djokovič, slice hrál nejlépe Roger Federer. Nejlepší fitness přisoudil napůl Nadalovi a svému krajanovi Lleytonu Hewittovi, rychlost dalšímu z Australanů Alexi de Minaurovi. Ve dvou herních kategoriích ale zvolil sám sebe. "Na servis vybírám sebe," prohlásil. "Myslím si, že ho mám nejlepší. Nejsem nejvyšší, ale moje variace, rytmus a schopnost to smíchat skutečně vynikají," uvedl. Nikoli překvapivě, Kyrgios je na podání skutečně výjimečný. Fanoušky tenisu ale překvapilo až šokovalo, když se Kyrgios vybral i v kategorii nejlepší tenisové IQ. "Hrál jsem s Djokovičem, Federerem, Nadalem i Andym Murraym. Mám vyšší tenisové IQ než oni. Podívejte se, šest let jsem neměl žádného trenéra. Nevím, jestli by se v historii našel někdo jiný, kdo došel do finále Wimbledonu bez trenéra. Takže volím sebe," prohlásil. Když říkal, že neví, měl pravdu. Byl to totiž právě Roger Federer, kdo hrál skoro dva roky bez trenéra poté, co v roce 2002 při tragické dopravní nehodě zahynul jeho kouč Peter Carter. Švýcar bez trenérského vedení vyhrál v roce 2004 tři grandslamové tituly: Australian Open, Wimbledon i US Open. I proto mnohé tenisové fanoušky Kyrgiosův výrok urazil. Na sítích se mu začali vysmívat a připomínat, že finále Wimbledonu v roce 2022 hrál díky tomu, že do semifinále vůbec nenastoupil zraněný Rafael Nadal. Související Český talent unikl ruským hejtrům. Samson teď září i díky "tykačce" s Kvitovou I to, že Australan během své kariéry nikdy nebyl hráčem elitní světové desítky, jeho maximem je 13. příčka. Co se však Kyrgiosovi upřít nedá, je mimořádná bilance proti takzvané "velké trojce". Australan se při svém působivém nástupu do světa tenisu stal teprve třetím hráčem po Slovákovi Dominikovi Hrbatém a Lleytonu Hewittovi, který dokázal při prvních vzájemných duelech porazit Federera, Nadala i Djokoviče. V následujících letech pozitivní "head to head" bilanci udržel jen se Srbem: 2:1 na zápasy. S Nadalem to má 3:6, s Federerem 1:6. Kyrgios odehrál za poslední dva roky kvůli zraněním a následné delší odmlce jediný zápas. Nyní se chystá na domácí Australian Open, jeho start díky chráněnému umístění v žebříčku minulý týden potvrdili organizátoři úvodního grandslamu sezony. Momentálně ve světovém žebříčku vůbec nefiguruje, v Melbourne však bude startovat jako 21. hráč světa. Související Tak Češi získali globální pozornost. To je přece šílené, nechápal šokovaný Alcaraz