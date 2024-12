Kyrgios slibuje Sinnerovi "absolutní peklo". Chce proti němu poštvat každého diváka

Tenisový rebel Nick Kyrgios se vrací na profesionální okruh a každých pár dnů na sebe strhává pozornost štiplavými nebo až absurdně sebevědomými komentáři. Stále okázaleji Australan předvádí svůj odpor k aktuálnímu králi světového žebříčku Janniku Sinnerovi. Nemůže mu odpustit dopingový nález, z něhož Ital vyvázl prakticky bez trestu.

Nedávno vzbudil Nick Kyrgios pozornost, když měl v rámci podcastu Let's Trot Show sestavit ideálního tenistu celé historie.

Za nejlepšího servismana označil sám sebe, což ještě nebylo nic výrazně kontroverzního, narozdíl od jeho výběru hráče s nejvyšším tenisovým IQ.

"Hrál jsem s Djokovičem, Federerem, Nadalem i Andym Murraym. Mám vyšší tenisové IQ než oni. Podívejte se, šest let jsem neměl žádného trenéra. Nevím, jestli by se v historii našel někdo jiný, kdo došel do finále Wimbledonu bez trenéra. Takže volím sebe," prohlásil, přičemž se mýlil, Federer totiž bez trenérského vedení vyhrál v roce 2004 hned tři grandslamové tituly.

Netrvalo to dlouho a Kyrgios se do titulků globálního tenisového zpravodajství dostal znovu. Tentokrát po dalším ze série svých výpadů vůči Sinnerovi, prvnímu hráči světa.

"Budu upřímný. Opravdu moc bych si proti němu chtěl zahrát. Nejlépe v nějakém finále," prohlásil devětadvacetiletý hráč.

"Pokud bych se mu mohl postavit na Australian Open, poštval bych proti němu každého diváka v hledišti. Ten zápas bych proměnil v absolutní peklo. Veškerý respekt by letěl oknem, pro výhru bych v takovém případě udělal naprosto cokoli," uvedl finalista Wimbledonu 2022.

Kyrgios znovu zopakoval, že dva pozitivní Sinnerovy testy na anabolický steroid klostebol jsou pro něj neomluvitelné.

Už dříve australský tenista zpochybnil Italovo vysvětlení, že se látka do jeho těla dostala kontaminací sprejem, který použil jeho masér na svou ránu na ruce a poté Sinnera masíroval.

"Směšné. Bez ohledu na to, jestli šlo o nehodu, nebo úmysl. Když jsi dvakrát testovaný na zakázanou látku, měl bys dostat zákaz na dva roky. Tvůj výkon byl vylepšen. Masážní krém… tak určitě," řekl Kyrgios.

V jeho stále ostřejší kritice Sinnera prý není nic osobního.

"V žádném případě, nic osobního. Ale jakmile tě chytí, nemůžeš se začít chovat jako oběť. To mě dokáže rozzuřit," podotkl.

Kyrgios odehrál za poslední dva roky kvůli zraněním a následné delší odmlce jediný zápas.

Nyní se chystá na domácí Australian Open, jeho start díky chráněnému umístění v žebříčku před dvěma týdny potvrdili organizátoři úvodního grandslamu sezony.

Momentálně ve světovém žebříčku vůbec nefiguruje, v Melbourne však bude startovat jako 21. hráč světa.