Světový tenis ztratil kreativitu, míní Berdych a vysvětlil, proč kývl na Davis Cup

Letos ze světa profi tenisu odešli dva jeho velcí rivalové. Španěl Rafael Nadal a Brit Andy Murray. Ani po pěti letech od konce vlastní kariéry Tomáš Berdych nelituje, že hrál v době, kdy světu dominovala velká čtyřka světového tenisu. Sám ale vidí, že v současné době se jeho milovaný sport změnil.

Podle redaktorky webu Tennis Majors Carole Bouchardové je rodák z Valašského Meziříčí nejlepším tenistou zlaté éry tenisu, který nikdy nevyhrál grandslam.

"Upřímně, beru to jako kompliment. Jsem realistický chlap a když se podíváte, s kým jsem soupeřil, pak se s tím musíte smířit. Vím, že jsem udělal, co jsem mohl," přiznal zmíněné novinářce ve velkém rozhovoru.

Pravidelně v posledních fázích turnajů narážel na zdi se jmény Novak Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal či Andy Murray. Žádný moment kariéry si ale nevyčítá.

"Mohl jsem některé věci udělat jinak. Pravděpodobně ano, ale nevím co. Kdybyste se mi zeptali, jestli bych vyměnil grandslamový titul za dva roky v první desítce, asi bych řekl, že ano. Ale to jsou kdyby. Jsem v pohodo s tím, jak to bylo," prohlásil.

Berdychovým maximem bylo čtvrté místo žebříčku a v první desítce strávil nepřetržitě šest let. Za tuhle statistiku prý ale nejspíš vděčí i velké čtyřce světového tenisu.

"Pokud máte tak extrémní úroveň protivníků, snažíte se ze sebe vymáčkout pořád víc a víc. Vlastně můžu hovořit o štěstí, že jsem proti nim hrál, protože jen tak jsem ze sebe dostal maximum," dodal devětatřicetiletý český tenista.

Ze čtyřky už zbývá na okruhu pouze Novak Djokovič a nadvládu převzali mladíci v čele s Jannikem Sinnerem nebo Carlosem Alcarazem.

"Hra se hodně změnila. Je méně kreativní. Když se podíváte na první desítku, ti kluci nejsou moc rozdílní. Ale tak to je, nová generace přináší nové styly. Jen je potřeba mít tam rivalitu, aby se navzájem posouvali, což by mohli nabídnout právě Sinner s Alcarazem a doufejme, že se k nim ještě někdo přidá," líčí Berdych.

Sám už trochu začal předávat zkušenosti novým generacím. Nejprve pomáhal v tréninku Jiřímu Lehečkovi a od příštího roku se opře do nové úlohy nehrajícího kapitána českého daviscupového týmu.

"Kývnout na něco takového pro mě vůbec nebyla samozřejmost. Kdybyste se mě zeptali před čtyřmi lety, tvrdil bych vám, že se to nestane. Ale nabídka na Davis Cup přišla ve správnou dobu, kdy jsem si od tenisu odpočinul a cítím se refrešnutý, abych do toho dával 100 procent," vysvětlil.

A tak ho stejně jako v jeho aktivní hráčské kariéře čeká dlouhý přelet do Austrálie, kde je na programu první grandslam sezony.

"Čas letí a první zápas Davis Cupu je na programu hned po Melbourne. Takže tam nesmím chybět, abych viděl, jak na tom kluci jsou a jak se celkově mají. Bude to má premiéra, navíc hrajeme doma, chci být maximálně připravený," dodal Berdych.

Český tým pod novým kapitánem odehraje duel s Jižní Koreou v Ostravě 31. ledna a 1. února.