Ženská válka v ochozech Eura. Angličanky vytáhly proti bývalé milence beka Walkera

V Gelsenkirchenu, kde se zítra v osmifinále utkají fotbalisté Anglie a Slovenska, se v zákulisí tiše schyluje k další bitvě. Jde doslova o dívčí (nebo spíše ženskou) válku. Manželce anglické hvězdy Kylea Walkera hrozí setkání s jeho bývalou milenkou, se kterou má dvě děti.

Manželky a přítelkyně fotbalistů Anglie (kterým se na Ostrovech důvěrně říká Wags) projevily nevídanou solidaritu. Její adresátkou je Annie Walkerová, manželka hvězdy Manchesteru City, která se musí vypořádat se zájmem médií i velkými osobními problémy.

Walkerová si získala podporu řady partnerek Walkerových spoluhráčů. Zařadily se mezi ně Megan Pickfordová, Anouska Santosová či Tolami Bensonová. Tyto ženy se na sociálních sítích snaží vytvořit kolem Annie pomyslný obranný štít.

A co je ještě důležitější, shodly se na tom, že ji ochrání před případným střetem s Lauryn Goodmanovou. I Walkerova bývalá milenka se totiž rozhodla osobně sledovat duel proti Slovensku.

"Jde o to, abychom stáli při někom, kdo potřebuje naši podporu. Annie si toho tolik prožila a to poslední, co potřebuje, je zbytečný stres v tak důležitém okamžiku," vysvětlila Pickfordová pro britský The Sun.

Walkerová nastoupila před startem šampionátu v doprovodu svých dětí do soukromého letadla mířícího do Německa a doufala, že si uprostřed anonymního davu dopřeje chvilku oddechu od neutuchajícího zájmu médií. Přítomnost na zápasech brala i jako určitou terapii, jak důstojně proplout hlubokou osobní krizí.

Jenže do hlediště v předchozích duelech Eura nakráčela i Goodmanová. Na utkání Anglie bezostyšně přivedla Walkerova syna Kaira.

Navíc ho navlékla do anglického dresu s nápisem "Daddy" a číslem 2. To je číslo dresu, jaké 34letý obránce obléká v Manchesteru City i národním týmu.

"Nenechám se obětovat, šikanovat a cítit se jako padouch. Nebudu obětním beránkem," bránila se Goodmanová. Řada fanoušků ale její výlet na fotbal přisuzuje spíš snaze 33leté celebrity sociálních sítí být vidět.

Walkerová se přes náročnou situaci snaží ze všeho nejvíc udržet pohromadě svoji rodinu. "Známe Annie už dlouho. Jde o to ukázat, že stojíme při sobě, ať se děje, co se děje," poznamenala s nelíčeným respektem Bensonová.

Vyjádřením ženské solidarity byla společná fotka na Instagramu, kterou zveřejnila Dani Dyerová, partnerka Jarroda Bowena.

Zápas Anglie - Slovensko začíná v neděli v 18:00 a sledovat jej můžete v našem on-line přenosu ZDE.