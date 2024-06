V Anglii se těší z toho, že mají Slováky. Bellinghamova reakce terčem kritiky

Slováci toho na Euru zatím předvedli víc než trápící se Angličané, přesto na "ostrovech" zavládla radost z toho, jakého soupeře nakonec Albion vyzve v nedělním osmifinále. Měli to být papírově silnější Nizozemci, senzační vítězství Gruzie nad Portugalskem ale zamíchalo kartami.

Kdo poctivě zhlédl všechny tři zápasy Anglie v základní skupině, musel být rád, že koňské dávky koncentrované nudy přežil.

Přesto zůstává krotká parta Garetha Southgatea jedním z favoritů, zvlášť proto, že se po vítězství ve skupině nachází v relativně slabší polovině turnajového pavouka.

Britská média už vidí tým minimálně ve čtvrtfinále. "Díky, Gruzie!" radoval se bezostyšně deník Daily Mail v titulku.

Právě překvapivý postup největšího outsidera přihrál Angličanům do osmifinále slovenský výběr a noviny okamžitě začaly psát o schůdnější cestě do finále.

The Sun použil slovní hříčku "Slov to see it", čímž chtěl sdělit, že slovenský osmifinálový scénář v Londýně skutečně rádi vidí.

Přisadil si i obvykle střízlivě referující The Athletic.

"Buďme realisté, Slovensko není na stejné úrovni, na jaké byly předchozí tři soupeři Anglie pod Southgatem na velkých turnajích: tehdejší africký šampion Senegal na MS 2022, Němci na Euru 2021 a Kolumbie na MS 2018," napsal magazín.

Mluvilo se i o zvláštní reakci aktuálně největší hvězdy anglické sestavy.

"V neděli hrajete proti Slovensku, konečně známe soupeře. Jak to vidíte?" ptal se moderátor dvojice Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold ve čtvrtek kolem poledne, v době, kdy už se o jménu nadcházejícího soupeře vědělo nějakých dvanáct hodin.

"Nevěděl jsem to, dokud jsi mi to neřekl," přiznal s vážnou tváří ofenzivní záložník Realu Madrid.

Rozesmál tím jak moderátora, tak krajního obránce Liverpoolu. Od mnohých fanoušků ale sklidil kritiku a o jeho reakci psala lehce podrážděně i slovenská média.

Dvacetiletý šutér pak Slovákům adresoval povinnou lichotku, než rychle sklouzl k sebevědomým slovům, které vcelku logicky náleží týmu s bezkonkurenční hodnotou kádru přesahující 1,5 miliardy eur.

"Myslím si, že v této fázi turnaje bude každý soupeř těžký. Lidi se na to podívají, uvidí Slovensko a pomyslí si, že to bude snadné. To si nemyslím. Představují pro nás různé druhy hrozeb. Ale samozřejmě jsme sebevědomí," prohlásil Bellingham.

"Máme dost síly na to, abychom vyhráli. Vím, že výkony dosud nebyly tak dobré, jak by být mohly. Tohle je ale dobrá příležitost vrátit se na úroveň, na které potřebujeme být," dodal.

Různé druhy slovenských hrozeb popsal The Athletic a vyzdvihl přitom mimo jiné nebezpečné křídelníky pražských S, slávistu Ivana Schranze, který už se na turnaji dvakrát trefil, a sparťana Lukáše Haraslína.

"Oba umí zahrozit. Haraslín je hodně nevyzpytatelný typ, umí být neviditelný po většinu zápasu, pak zničehonic zadriblovat a přesnou ranou rozhodnout. Anglie bude dominovat v držení míče, což dá Schranzovi s Haraslínem prostor k brejkům," varoval autor zápasového preview.

Vypíchl i ideálně vyváženou zálohu ve složení Duda - Lobotka - Kucka.

Angličané mají naopak se složením střední zálohy problémy, experiment s Trentem už je pravděpodobně minulostí, Connor Gallagher se příliš neosvědčil a tak je momentálně nejpravděpodobnější variantou, že se vedle Declana Rice postaví teprve devatenáctiletý Kobbie Mainoo.