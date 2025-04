Piastri v čele formule 1 stíhá Norrise, Russelovi v Sáchiru hrozí ztráta druhé pozice

Oscar Piastri v McLarenu vyhrál Velkou cenu Bahrajnu formule 1 a jen na tři body se přiblížil lídru seriálu Lando Norrisovi z téhož týmu.

"Byl to neuvěřitelný víkend. Začalo to včera kvalifikací a dnes jsem to stylově dokončil," řekl v cíli šťastný Piastri, který odjel svůj jubilejní 50. závod v F1.

Norris dnes skončil třetí, když v závěru po boji předjel Charlese Leclerca ve Ferrari, ale nestačil na druhého George Russella s Mercedesem.

Britský jezdec uhájil pozici i přes problémy s DRS v závěru Grand Prix. Právě kvůli nim, konkrétně z důvodů aktivace systému mimo dovolenou zónu, teď Russellovi hrozí trest.

Stewardi si jej a člena týmu Mercedes předvolali kvůli "údajnému použití systému DRS mimo předem definované aktivační zóny".

Norris má v čele šampionátu 77 bodů. Piastri se druhým letošním triumfem dotáhl na ztrátu tří bodů. Přeskočil tak Maxe Verstappena. Obhájce titulu v Red Bullu byl dnes šestý a od Norrise ho dělí deset bodů.

Piastri vedl už od startu, zatímco Russell předjel Leclerca a Norris šel rovněž před Ferrari. Jenže právě Norris dostal pětivteřinovou penalizaci za špatné postavení na startu a musel ji odsloužit při první zastávce.

Zatímco Piastri si budoval náskok, Leclerc se díky delšímu prvnímu stintu vrátil zpět do boje o pódium a dostal se přes Norrise.

Závod výrazně ovlivnil výjezd safety car po kontaktu mezi Williamsem Carlose Sainze juniora a Red Bullem Jukiho Cunody, kdy se většina jezdců rozhodla pro další pit stop.

Zatímco Piastri nazul středně tvrdé gumy, Russell vsadil na měkké a Leclerc na tvrdé. Norris s Hamiltonem zůstali na středních.

Při restartu se Russell Piastrimu nepřiblížil, zato Norris tvrdě útočil. Nejprve sice ztratil pozici na Hamiltona, ale brzy si ji vzal zpět, byť krátce opustil trať.

Pak se dostal i přes Leclerca a začal stíhat Russella, kterého brzdil technický problém s aktivací DRS. Mercedes mu přechodně fungoval nesprávně a pilot ho musel ovládat ručně.

Norris tlačil, jenže přes Russella se už nedostal. Piastri bez problémů zamířil k vítězství. Za ním dokončil závod Russell, třetí Norris. Leclerc skončil čtvrtý před Lewisem Hamiltonem. Verstappen, který startoval ze čtvrté řady, se dokázal vyšplhat na šesté místo.

Pierre Gasly přivezl Alpine první body sezony, Cunodovi patřila devátá příčka. Debutant Oliver Bearman za volantem Haasu bral bod za desáté místo, byť startoval z úplně posledního místa.

Šampionát pokračuje už následující neděli Velkou cenou Saúdské Arábie v Džiddě.

Velká cena Bahrajnu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru: 1. Piastri (Austr./McLaren) 1:35:39,435, 2. Russell (Brit./Mercedes) -15,499, 3. Norris (Brit./McLaren) -16,273, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -19,679, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -27,993, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,395.

Nejrychlejší kolo: Piastri.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 24 závodů): 1. Norris 77 b., 2. Piastri 74, 3. Verstappen 69, 4. Russell 63, 5. Leclerc 32, 6. Antonelli (It./Mercedes) 30

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 151 b., 2. Mercedes 93, 3. Red Bull 71, 4. Ferrari 57, 5. Haas 20, 6. Williams 19.