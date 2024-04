Kuchta si po gólu hrál na Haalanda. Fanoušci Sparty oslavovali svého "Belmonda"

Dvě branky dal, na jednu nahrál. Útočník Jan Kuchta byl ústřední postavou dramatického duelu 29. ligového kola, v němž fotbalisté pražské Sparty porazili ostravský Baník 4:3 a upevnili si vedení v tabulce.

Sedmadvacetiletý kanonýr se v nejvyšší soutěži výrazně připomněl po třech zápasech, v nichž vyšel střelecky naprázdno. Na tiskové konferenci připustil, že ho trochu mrzelo, když byl 10 minut před koncem vystřídán a nedostal tak možnost završit hattrick.

Po menší odmlce se Letnou opět neslo skandování "Kuchta Belmondo". Fanoušci Sparty zřejmě už navždy budou se svým střelcem spojovat jméno olomouckého nočního klubu, v němž se útočník spolu s Jakubem Brabcem a Vladimírem Coufalem během reprezentačního srazu postaral o skandál, po němž v listopadu všichni tři vypadli z národního mužstva.

"Pokřik si užívám, asi nikdo mi ho už neodpáře. Je příjemné, když mé jméno skanduje 17 tisíc diváků. Beru to jako součást oslavy mých gólů a jedu dál," řekl Kuchta.

Také on sám dnes přišel s velmi rozvernou oslavou. Po své první brance si sedl na trávník, zkřížil nohy a rozpřáhl ruce jako buddhistický mnich při meditaci. Tuto pózu samozřejmě okopíroval od hvězdného norského útočníka Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

"Taková oslava z legrace. Napadlo mě, že bych mohl udělat něco, co mě není hodné. Hned mi při střídání řekli: Ááá, koupili jsme sem Haalanda. Jak ke mně přibíhal Tuci, raději jsem rychle vstal, abych nepřišel o ruce. Ale jo, nějakou show jsem prostě udělal," usmál se Kuchta.

Když rodák z Liberce v utkání skóroval ještě jednou, posunul se již na 10 gólů v ligové sezoně. V 80. minutě ho trenér Brian Priske vystřídal a vzal mu tak možnost na případný hattrick.

"Nějakým způsobem mě to mrzí i nemrzí. Potřebovali jsme čerstvou krev do útoku, věřím, že to padne třeba příště," řekl Kuchta.

Letenští v zápase dvakrát vedli o tři góly, nakonec se o výhru strachovali až do poslední chvíle.

"Hra se přelévala, od začátku měla vysoké tempo. Hlavně jsme chtěli, aby se neopakoval poslední domácí zápas s Mladou Boleslaví (1:1). Tam jsme v první půli nechytili vůbec nic a dostali to pak od trenérů sežrat," uvedl Kuchta.

Jeho tým poslal v 41. minutě do vedení Veljko Birmančevič. "Teď nám hodně pomohl Birmův první gól. Po přestávce jsme na ně vlítli a rychle dali další dva góly. Po nich jsme měli jasnou kontrolu zápasu. Když jsem šel dolů, byl zápas zcela v naší režii. Pak jsme se ale klepali, aby se něco nestalo. Kdybychom nevyhráli, koukali bychom na sebe v kabině jako hlupáci," uznal Kuchta.

Sparta po debaklech s Liverpoolem v Evropské lize procházela těžkým obdobím, herně se jí nedařilo. Teď se zase pomalu zvedá.

"Liverpool nám nastavil zrcadlo, s kým se rovnat můžeme a s kým ještě ne. Teď hrajeme o co nejlepší umístění, z něhož půjdeme do nadstavby. Máme celý týden na přípravu. Nějaké věci z tréninku už v zápasech jsou, ale ještě by to chtělo vystříbřit," přál si Kuchta, který navzdory listopadovému skandálu zůstává ve hře o nominaci na letní evropský šampionát v Německu.