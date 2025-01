Pozor, gól! Záruba už slavil, pak přišlo rozčarování. Kouč popsal zlomové chvíle

Kouče hokejové dvacítky Patrika Augustu mrzel po prohraném semifinále mistrovství světa s Američany (1:4) nezvládnutý závěr zápasu, kvůli němuž zmizela až příliš rychle naděje na zvrat.

Jak ale uvedl v rozhovoru pro svazový web ceskyhokej.cz, věří, že hráči v sobě najdou dostatek sil a motivace k dobrému výkonu pro boj o bronz se Švédskem.

Podle pětapadesátiletého trenéra se zápas lámal krátce před polovinou třetí třetiny. "Tam jsme měli obrovskou šanci na 2:2, ale jejich brankář předvedl fantastický zákrok," poukázal Augusta na dorážku Adama Jecha do odkryté branky.

TREY AUGUSTINE SAVES IT WITH HIS TOE 😱#WorldJuniors pic.twitter.com/1Rfj1hiYZI — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2025

Komentátor ČT sport po Jechově dorážce v přímém přenosu dokonce zvolal: "Pozor, gól!" Pak se ale musel opravit.

"S respektem k síle soupeře mě trochu mrzí nezvládnutý závěr, kdy jsme udělali dvě chyby, které se v takovém zápase nesmí stávat," pokračoval Augusta.

"Mrzí mě, že jsme si nedali možnost bojovat o výsledek až do samotného závěru," dodal s odkazem na špatná střídání. Po jednom z nich měli Američané dost prostoru na rozhodující branku.

Stejně jako před rokem nemá český výběr po semifinále jistotu medaile a musí o ni zabojovat v utkání o třetí místo, které bude pro některé hráče s ohledem na jejich věk rozlučkou s juniorskou reprezentací.

Soupeřem bude dnes od 21:30 SEČ Švédsko.

"Něco málo si k tomu určitě řekneme. Já si ale myslím, že hráče není potřeba nějak moc motivovat. Oni moc dobře vědí, o co hrají. Vyhrát poslední duel a odjet s medailí je vždycky sladší, než prohrát. Věřím, že se na to dokážeme připravit, jak nejlépe umíme, a podáme co možná nejlepší výkon," uvedl Augusta.

Pro zápasy o bronz bývá klíčové, kdo po medaili více touží a rychleji setřese zklamání ze semifinálové porážky.

"Klukům jsem řekl, ať si směrem k zápasu o bronz odpočinou hlavně v hlavách, protože ne vždy se vám po prohraném utkání naskytne možnost zabojovat o jiný úspěch. Já věřím, že hráči odsud chtějí radši odjet se třetím než se čtvrtým místem. To samé budou chtít ale i Švédové, což je další velmi kvalitní soupeř. Uvidíme, jak to dopadne," konstatoval Augusta.

Věří, že mužstvo bude mít dost sil i přes krátký odpočinek a fakt, že semifinále dohrávalo s přeskupenými formacemi a nakonec jen na tři útoky.

"Pevně věřím, že nám síly zbydou. Změny přišly, protože jsme chtěli uhrát tenhle duel a přišlo nám, že jsme byli ve druhé části malinko bázlivější. Soupeř jednoduše nahazoval puky do naší třetiny a my se jich někdy zbytečně zbavovali. Měl to být primárně impulz pro kluky a chvíli to i vypadalo velmi slušně," řekl Augusta.

Vítězný gól Američanů ve 34. minutě padl poté, co Tomáš Galvas zkrátil českou přesilovku faulem vysokou holí.

Jakmile pak byli obhájci loňského zlata v pěti, prosadil se Cole Eiserman. Nejen Galvasovi se ale vyloučení v první chvíli nepozdávalo.

"Já si myslel, že patřil do té kategorie, kdy po přihrávce nejde o nedovolený zákrok. Rozhodčí mi pak přijel vysvětlit, že tam byl poté ještě druhý pohyb, který byl vyhodnocen jako faul. To jsem samozřejmě musel respektovat. Spíš mě mrzelo, jak jsme se postavili k přesilovce, kterou jsme sehráli před tím zákrokem. Tam jsme hráli trochu lehkovážně a zbytečně jsme se připravili o útočné pásmo," podotkl Augusta.

A jaký čeká tým program před utkáním o bronz? "Hráči půjdou spát, my (trenéři) se podíváme na Švédy. Máme na ně připraveno spoustu materiálů ze základní skupiny, navíc jsme s nimi hráli. Připravíme si podklady pro mítinky, odjedeme si pravděpodobně suchou přípravu na hotelu, ale hlavně si kluci odpočinou," nastínil Augusta.