Koubek před Fiorentinou přiznal problémy. Ale cítím odhodlání, nikoli strach, říká

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek považuje nadcházející čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Fiorentinou za největší výzvu kariéry.

Dvaasedmdesátiletý kouč označil finalistu minulého ročníku za dosud nejtěžšího soupeře v pohárové sezoně a velkého favorita. Na tiskové konferenci nevyloučil start křídelníka Jhona Mosquery, který kvůli zranění hlavy vynechal poslední dva soutěžní zápasy.

Viktorii čeká první účast ve čtvrtfinále v evropských pohárech v klubové historii. "Je to krásná a zajímavá práce připravovat mužstvo na takhle věhlasného soupeře. Pravděpodobně je to v mé kariéře největší utkání nebo výzva. Mám jen pocity natěšenosti, výzvy, radosti…, nikoliv strachu. Chci, aby takto přemýšlel i tým," řekl Koubek.

Jeho celek v součtu s kvalifikací v předchozích 14 zápasech této sezony Konferenční ligy neprohrál a v 11 případech udržel v základní době čisté konto. "Fiorentina pochopitelně bude z těch mužstev, na která jsme narazili, nejlepší. Ani to nemůže být jinak. Se vším respektem k (osmifinálovému protivníkovi) Servette Ženeva považuji italského soupeře za lepší tým. Ve čtvrtfinále už nenarazíte na papírově snadného soupeře, to je nesmysl," uvedl Koubek.

"Fiorentina je favorit dvojutkání, o tom skutečně nemůže být pochyb. Je to účastník Serie A, špičkové italské mužstvo. My jsme tým z české ligy. Už tímto jsou dané určité argumenty. Ve fotbale ale teoreticky papírově lepší nemusí vždy vyhrát a my se o to pokusíme," doplnil nejstarší kouč české ligy.

Před zápasem řeší, koho nasadit na pozice halfbeků, neboť mu na tomto postu bude několik hráčů chybět. Kvůli trestu za žluté karty bude scházet Jan Kopic, na soupisce pro Konferenční ligu nefigurují Cheick Souaré s Milanem Havlem, o víkendu se vážně zranil Jan Sýkora a po nedávném úderu do hlavy měl potíže Mosquera.

"Úplně bych nechtěl odkrývat karty. Není žádným tajemstvím, že určité personální problémy máme. Je konec sezony, to má každé mužstvo. Představoval bych si v tuto chvíli kompletnější kádr. Nicméně moje celoživotní heslo je: 'Pokud je nás jedenáct, jsme kompletní'," uvedl Koubek. Nevyloučil Mosquerův návrat. "Zatím bych to nechal otevřené," doplnil Koubek.