Individuality Sparty převyšují českou ligu. Plzeň bude zlodějem titulu, říká Švancara

"Sparta souboj s Hradcem zvládla, rozhodly její individuality, které převyšují českou ligu," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Nevěděl jsem, jestli bude Hradec Králové pro Spartu, která inkasovala těžké údery v Evropské lize s Liverpoolem a v Plzni, dobrým soupeřem, aby se znovu navnadila na mistrovskou vlnu.

Hradec se pod trenérem Davidem Horejšem snaží hrát otevřený, útočný fotbal. Pro nalomenou Spartu to mohlo být výhodné, protože nemusela rozbíjet pouze uzavřený blok a mohla jít i do otevřenější obrany, ale i zrádné.

Přestože Hradec nakonec favorita na jeho hřišti potrápil, Sparta to zvládla. Rozhodly její individuality, které převyšují českou ligu.

Jsou to borci, kteří umí připravit předfinální akci, dát gólovou přihrávku i zakončit. Důkazem toho byl první gól, který utkání posunul pro ni příhodným směrem.

Sparta si udržela před Slavií náskok, oba hrají o titul, ovšem oba to nebudou mít v žádném utkání lehké.

Podle mého se rozhodne až v nadstavbě.

Slavia už skoro pět set minut nedoslala gól, to je velká hodnota. Proti Liberci ji podržel brankář Jindřich Staněk, především jeho tři zákroky proti Kulenovičovi byly fantastické. Ještě dlouho se budou připomínat, bude se o nich psát.

Pro útočníka je zahození takových vyložených příležitostí děsivý moment. Může si vyčítat, že se nepokusil pálit trochu jinak, pořád to rval stejným směrem.

Ale hlavně je třeba vyzdvihnout Staňka. Proto je jedničkou v reprezentaci, proto ho Slavia kupovala.

Jen se ptám, jak Slavia ten přetlak na pozici brankáře vyřeší. Má tři vyrovnané gólmany, ještě jsou k dispozici Aleš Mandous a Ondřej Kolář.

Všichni prokázali kvalitu, jsou to reprezentanti. Chytat může ovšem jen jeden. Já osobně bych byl naštvaný, kdybych nehrál. Tohle si musí ve Slavii vyřešit.

Trenér Jindřich Trpišovský má rovněž na výběr vynikající útočníky, střelce. Václav Jurečka už dal třináct gólů, Mojmír Chytil jedenáct.

Také se perou o pozici, hráči v poli mají ovšem výhodu, že se do hry mohou dostat všichni. Dva dvouciferní střelci jsou pro tým paráda, ale u Slavie jsem očekával, že se najdou a prosadí. Hraje útočný fotbal, góly mužstvo dává.

Plzeň potom, co doma zdemolovala Spartu, vyhrála i v Jablonci, na hřišti, které víc připomínalo pole. Opět prokázala, že má kvalitu, ale nemyslím si, že by se ještě zapojila do boje o titul. Tedy že by o něj sama bojovala.

Tipuju však, že ona rozhodne, kdo se bude radovat. Koho okrade. Takový zloděj titulu.

Miroslav Koubek je trenérské laso-eso, které chytí jakéhokoli soupeře. Připraví vynikající taktiku, když ji hráči dodrží, porazí i největší favority. Na podzim Plzeň vyloupila Slavii, minule přejela Spartu, za měsíc hostí Slavii doma.

Přestože České Budějovice v boji o to, kdo pošle soupeře na poslední příčku, vedly v Karviné, nakonec prohrály penaltou v poslední minutě nařízenou za takovou podivnou ruku.

Je to příšerný pocit vracet se přes celou republiku a mít to v hlavě. Trenér Jirka Lerch si také postěžoval, že v předchozím kole se na zásah VAR podobný verdikt odvolával, teď se naopak přivolal.

Pořád říkám, ať se to sjednotí. Ať se pískají všechny ruce ve vápně, třeba i nastřelené, ale je v tom jasno. Nebo jenom ty jasné, úmyslné, které zabránily střele nebo ovlivnily jinak akci. Diváci v tom mají zmatek a já se jim vůbec nedivím.

Petr Švancara Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Bývalý ligový útočník. Narodil se 5. listopadu 1977.

Jeden z největších talentů českého fotbalu počátku 21. století. V nejvyšší soutěži nastupoval za devět různých klubů. Vychovala ho Zbrojovka Brno, odkud přestoupil do pražské Slavie. Góly dával i za Viktorii Žižkov nebo Slovácko, v zahraničí za Slovan Bratislava.

V české první lize odehrál 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Tabulka: