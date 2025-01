Koubek je znovu vlastníkem Českých Budějovic. Jako první odvolá Straku

taronový majitel českobudějovického fotbalového klubu Vladimír Koubek připustil, že hlavní trenér František Straka ve funkci skončí. Patrně se tak stane v pátek. Koubek klub, který je v první lize na posledním místě, převzal ve středu a v rozhovoru s novináři dnes nevyloučil, že by se k mužstvu mohli vrátit v létě odvolaní trenéři Jiří Lerch a Jiří Kladrubský.

"Nechám doběhnout soustředění v Třeboni, zítra (v pátek) si povolám pana Straku a jeho podřízené, což je sportovní úsek, a rozhodnu se, jak budu postupovat dál. Ale je velmi pravděpodobné, že pan Straka v klubu skončí," uvedl Koubek. "Vítat ho tu rozhodně nebudu, žádnou slavobránu pro něj nemám. Pan Straka má svoje podřízené, asistenty plus realizační tým. Konfrontuju ho s názorem nově vytvářeného sportovního úseku a pak se budu rozhodovat. Ale téměř s jistotou Straka pokračovat nebude," řekl.

Straka se dnes k současné situaci v klubu vyjádřit nechtěl. "Nic říkat nebudu," uvedl v Třeboni na žádost ČTK o rozhovor.

Koubek loni v létě prodal Dynamo Daliboru Jirkovi. Už před časem avizoval, že Jirka nedodržel podmínky smlouvy o převodu klubu, protože zaplatil jen část peněz. Kvůli tomu Koubek usiloval o to, aby Dynamo opět patřilo jemu. Nyní se chystá oslovit trenérské duo Lerch - Kladrubský, které klub v minulé sezoně v první lize zachránilo. "Musím se jich ještě zeptat, jestli se vrátit chtějí. Až to budu mít potvrzené, budu s nimi jednat," řekl.

České Budějovice získaly z 19 kol tři body. Ani jednou na podzim nevyhrály a mají skóre 7:56. Na předposlední Duklu, která bude na jaře jejich prvním soupeřem, ztrácejí devět bodů. "Budeme se snažit hrát důstojný fotbal, na rozdíl od podzimu. Pokusíme se mužstvo zachránit, ale hlavně musíme získat profi licenci na další sezonu. Na to se zaměřím především," řekl Koubek.

Nový majitel v noci na dnešek vstup do stadionu uzavřel řetězem. "Museli jsme udělat opatření, abychom zabránili osobám, které sem ještě měly přístup a mohly by sem přes svůj kód vstoupit bez našeho vědomí. Proto jsme použili toto primitivní opatření," uvedl Koubek. Dodal, že firma, která zajišťovala bezpečností systém, nezměnila přístupové kódy, díky čemuž se do stadionu mohl stále dostat i Jirka. "Nemám důvěru k mým předchůdcům," dodal.