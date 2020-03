Sport v Česku si dá pauzu. Vláda zakázala události s počtem lidí vyšším než třicet

Vláda na svém čtvrtečním jednání omezila počet účastníků na jednotlivých akcích na třicet. Důvodem je rychlé šíření koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19 v Česku. Od pátku 06:00 platí i zákaz vstupu na sportoviště. Vláda vyhlásila na celém území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů.

Kvóta by měla kromě sportovních akcí platit pro všechny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, kulturní, náboženské, spolkové, taneční události, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahující ve stejný čas deset osob. Opatření by se mělo dotknout například i restaurací.

Dosud nařízení platilo pro akce s limitem 100 lidí, většina sportovních zápasů tak odehrána být mohla.

Jako jedni z prvních se pro odložení zápasů rozhodli představitelé Českého hokeje. Extraliga se po počátečních zmatcích nakonec rozhodla play off přerušit až do konce března. Pokud bude v tu chvíli situace příznivá, odehraje se play off ve zkrácené podobě: Předkolo rozhodnou třetí zápasy, od čtvrtfinále dál se budou hrát série na tři vítězné duely.

Naopak nejvyšší fotbalová soutěž hodlala pokračovat bez diváků a tak, aby počet účastníků nepřekračoval stovku. Teď se bude muset zastavit i ona.

"Z rozhodnutí Vlády ČR o zavedení nouzového stavu s ohledem na hrozbu nákazy koronavirem COVID-19 v Česku vyplývá, že je zakázáno pořádání jakýchkoliv sportovních akcí většího charakteru. Z tohoto důvodů musí Ligová fotbalová asociace odložit všechna střetnutí obou nejvyšších fotbalových soutěží až do odvolání nouzového stavu," oznámila LFA v reakci na rozhodnutí vlády.

Sportovci a kluby mohou mít za současných podmínek problémy také s organizací tréninků.