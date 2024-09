Slavný pár je prý "fake". S Taylor to není fingovaný vztah, hvězda NFL chystá žalobu

Široce medializovaný románek hvězdy týmu NFL Kansas City Chiefs Travise Kelceho a popové ikony Taylor Swiftové zasáhly zvěsti, že jde o zinscenovanou hru. Údajně uniklá smlouva naznačuje, že vztah, který zaujal fanoušky sportu i popkultury po celém světě, může být ve skutečnosti PR trik, který má do konce září skončit. Kelceho zástupci se proti tomu okamžitě ohradili a už chystají žalobu.

Údajná smlouva, která se objevila na internetu, obsahuje logo PR agentury Full Scope, která Kelceho zastupuje.

Dokument, o jehož pravosti panují velké pochybnosti, popisuje údajný časový plán rozchodu spolu s podrobnostmi o tom, jak bude oznámen veřejnosti.

Rozchod Kelceho a Swiftové má mít přesně naplánované konkrétní datum ukončení, po kterém vyjde oficiální prohlášení.

To mělo být pečlivě připraveno tak, aby rozchod vypadal jako přátelský, se zaměřením na vzájemný respekt obou stran a to, že dali přednost své profesionální kariéře.

Vzorové znění prohlášení o rozchodu vypadá podle údajné smlouvy takto: "Travis a Taylor se po pečlivém zvážení rozhodli rozejít. Oba si váží a respektují osobní život toho druhého a oceňují respektování soukromí v tomto období. Oba se věnují své kariéře a osobnímu růstu. Zůstávají přáteli a přejí si navzájem to nejlepší."

Zdůrazňuje se v něm verze, že jejich rozchod je prostě "přirozenou součástí života".

Zatímco údajná smlouva získala ohlas na sociálních sítích, Kelceovi zástupci zuří a dokument označili za naprostý výmysl. PR agentura Full Scope všechno důrazně popřela.

"Dokumenty jsou zcela nepravdivé a vymyšlené a nebyly vytvořeny, vydány ani autorizovány touto agenturou," stojí v prohlášení společnosti.

V reakci na falešný dokument začal Kelceho tým řešit podání žaloby. "Zapojili jsme náš právní tým, aby zahájil konání proti osobám nebo subjektům odpovědným za nezákonné padělání dokumentů, které poškozují dobré jméno Travice Kelceho," uvedli hráčův zástupce pro britský list Daily Mail.

Právní krok ukazuje, jak vážně Kelceho tábor k těmto obviněním přistupuje.

Navzdory senzační povaze uniklé údajné smlouvy bylo mnoho uživatelů sociálních sítí skeptických a zpochybňovalo její pravost.

Někteří poukazovali na neprofesionální vzhled dokumentu, zatímco jiní spekulovali, že mohl být vytvořen pomocí umělé inteligence. Jeden z uživatelů poznamenal: "Čte se to jako středoškolský domácí úkol."

Na druhou stranu, Kelceho mediální zástupce Jack Ketsoyan není v této oblasti žádným nováčkem. PR manažer má za sebou organizování už několik takzvaných "showmanželských vztahů". Tedy zmanipulovaných vztahů, jejichž cílem bylo získat publicitu.

Před pěti lety v australském podcastu The Quicky poznamenal: "Jde o to, abychom dokázali prodat humbuk kolem toho, ať už jde o koncert, album, nebo o to, aby lidé šli do kina. Prostě jde o humbuk."

Neexistují však žádné důkazy, které by Ketsoyana přímo spojovaly s údajnou smlouvou týkající se Kelceho a Swiftové.