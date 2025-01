Kdysi jsem ji chtěla uškrtit, smála se Američanka. Se Siniakovou dojaly Austrálii

"Taylorina" kraluje světu tenisové čtyřhry. Nejvýše nasazený pár, který se dal dohromady teprve loni před Wimbledonem, během půl roku naprosto ovládl deblovou konkurenci. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová společně vyhrály už druhý grandslamový titul a v Melbourne prožily rychlou oslavu a tiskovou konferenci plnou emocí.

Podívejte se na sestřih finále Australian Open. | Video: Associated Press

Padly si do náruče, absolvovaly slavnostní ceremoniál a potom na tiskové konferenci dopodrobna popisovaly, jak se jejich vztah rychle proměnil v čisté přátelství.

"Pro mě je naprosto klíčová věc, že si s Katkou tak strašně dobře rozumíme. Proto jsme dobré. Opravdu dobré. Teď už to není žádná náhoda," uvedla osmadvacetiletá Townsendová poté, co organizátoři na stoleček mezi spoluhráčky postavily krásnou vítěznou trofej pro deblové šampionky Australian Open.

Rodačka z Chicaga líčila, jak si během zápasu vzájemně bez ostychu přiznaly, že jsou "nervózní jako blázen".

Žádný perfekcionismus a neohrožené sebevědomí. Česko-americký pár spíše spoléhá na upřímnou a přátelskou atmosféru, v níž se nikdo nebojí přiznat slabost.

"Jsme schopné upřímně si sdělit naše pocity. Bezvýhradně se podpoříme, bez odsuzování. Nesnažíme se být pro tu druhou bezchybné. Nejlepší jsme v tom, jak se podpoříme, když je druhá dole," opakovala Townsendová.

"Žádný stres, žádné drama. Co se stane, stane se," doplnila a vyprávěla o "úžasném kamarádství" mimo kurt, čímž dojala i českou tenistku.

"Známe se od juniorek, ale nikdy jsme spolu nemluvily. Tahle cesta je horská dráha a já to miluju. Miluju to, jak si pomáháme. Jsi skvělá holka," obrátila se Siniaková na oplátku na svou spoluhráčku.

Češku potom evidentně potěšilo, když jeden ze zahraničních novinářů vyjmenoval její úspěchy čítající nyní už deset grandslamových titulů, a označil ji za "nejlepší deblovou tenistku téhle generace".

"Když to takhle řeknete, zní to opravdu hezky," culila se česká hráčka.

"Protože když jste profesionální sportovec, prostě pořád tvrdě makáte, jezdíte z turnaje na turnaj a ani si to třeba nestihnete užít, nestihnete se nad tím zamyslet. Proto je milé, když to někdo z vás novinářů řekne nebo napíše. Děkuji vám za to," pokračovala Siniaková.

Australian Open vyhrála potřetí, v letech 2022 a 2023 slavila s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Townsendová po dotazu na výjimečnost české partnerky jen obdivně vydechla, s předstíranou otráveností ostentativně obrátila oči v sloup a glosovala: "Myslím, že to snad ani nemusím říkat. To, co dokázala, hovoří samo za sebe."

Potom se přece jen rozpovídala. "Je pro mě opravdu čest s ní hrát. Hodně se toho od ní učím. Je úžasné moci být po boku někoho, kdo píše historii, protože nikdo z naší generace toho nedokázal tolik," vysvětlila tenistka, která v Austrálii vyhrála před třinácti lety juniorskou dvouhru.

Se smíchem pak připomněla, o kolik výhodnější je hrát na stejné straně, než proti Siniakové.

"Na Wimbledonu to byla pro mě velká úleva, protože své první grandslamové finále jsem prohrála v New Yorku 2022 právě s ní," ukazovala prstem na českou tenistku.

"Tehdy jsem ji chtěla uškrtit. Vzala jsi mi to," naoko se zlobila Townsendová.

Pár, pro který se možná uchytí přezdívka "Taylorina", spolu odehrál tři grandslamové turnaje a vyhrál na nich všechny zápasy kromě jednoho. Bilanci má 16:1 na zápasy.

Z nouze se po loňských zraněních jejich obvyklých spoluhráček zrodil deblový fenomén.