Ještě čtrnáct dní. Česká olympijská nominace spatří světlo světa 6. ledna

Za dva týdny v úterý 6. ledna zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně.
Termín oznámil dnes, společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11:00. Jako první začne olympijský turnaj ženám 5. února,
Češi nastoupí k prvnímu zápasu o sedm dnů později. Poprvé od her v Soči 2014 se pod pěti kruhy představí i hráči z NHL.
Trenér Radim Rulík odtajnil úvodní šestici hráčů již v polovině června. První část nominace tvoří David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu, Martin Nečas z Colorada, Ondřej Palát z New Jersey a z Anaheimu brankář Lukáš Dostál a obránce Radko Gudas.
Čeští hokejisté se na ZOH utkají v milánské Santa Giulia Areně v základní skupině postupně s Kanadou, Francií a Švýcarskem, následně je čeká play off. Hokejistky pod vedením kanadské trenérky Carly MacLeodové narazí ve skupině na USA, Švýcarsko, Finsko a Kanadu.
ŽIVĚKyjev je bez elektřiny. Rusko pokračuje v drtivých úderech na ukrajinskou energetiku
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
U Karlose Vémoly zasahuje policie i celníci. Jedná se o drogy?
Policisté a celníci v úterý podle serveru Novinky.cz zasahovali v domě zápasníka Karla Vémoly v Měchenicích u Prahy. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi - dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji. Nikdo z nich zatím nebyl obviněn. Jedním ze zadržených je podle neoficiálních informací médií Vémola.
ŽIVĚMacinka se s premiérem i Turkem setká do novoročního oběda Babiše s prezidentem
Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem do 7. ledna. V tento den je v plánu novoroční oběd Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, jehož výhrady k Turkovi budou tématem zmíněných jednání. Macinka to oznámil v úterý s tím, že Turek zůstává jediným kandidátem strany do čela resortu.
Předvánoční bizár. Muž zpronevěřil 169 kilo sýru, ořechů a roštěné, hrozí mu vězení
Policisté v Polici nad Metují museli řešit poněkud neobvyklý případ. Muž z Broumovska měl zpronevěřit nemalé množství potravin, konkrétně několik desítek kilogramů sýru, ořechů a roštěné. Způsobil tím škodu přesahující 30 tisíc korun. Za kuriózní protiprávní jednání hrozí muži až dva roky vězení, uvedli královéhradečtí policisté, kteří mu v předvečer vánočních svátků sdělili podezření.
Po letech cestování konečně doma. Kvitová se těší na rodinné Vánoce a cukroví
Bývalá tenistka a dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová se po letošním konci kariéry těší na klidné Vánoce v rodinném kruhu.