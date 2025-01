"Olympijskému zlatu zdraví neobětuju." Fenomenální sdruženář po sezoně končí

Osminásobný mistr světa a pětinásobný vítěz Světového poháru v severské kombinaci Jarl Magnus Riiber oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Důvodem je Crohnova nemoc, se kterou bojuje a která mu komplikuje pokračování ve vrcholovém sportu. 27letý Nor tak definitivně přišel o možnost získat vysněné olympijské zlato.

Norský fenomén patří mezi nejúspěšnější závodníky historie, ale zdravotní problémy ho v posledních letech opakovaně limitovaly. Přesto dokázal dominovat světové scéně, nyní se však rozhodl dát přednost zdraví a životu mimo závodní tratě.

"Způsobuje také bolest kloubů a šlach, což vysvětluje potíže, se kterými se dlouhodobě potýkám," řekl v rozhovoru pro stránky nordicmag.info.

Riiber je držitelem rekordního počtu vítězství ve Světovém poháru - aktuálně jich má na kontě 76. Celkem 104krát vystoupal na stupně vítězů ze 139 startů a pětkrát získal křišťálový glóbus.

Na mistrovství světa vybojoval osm zlatých medailí a v nadcházejících týdnech se v Trondheimu pokusí tuto bilanci ještě vylepšit.

"Zranění a nemoci mě provázely celou kariérou - od bolavých kotníků přes problémy s koleny, vyhřezlé ploténky, chronické záněty dutin, vykloubená ramena až po bolest kloubů. Myslím, že jen málokdo chápe, čím vším jsem si musel projít a jaká rozhodnutí jsem musel dělat, abych se stále vracel. To, co jsem podstoupil, abych se stal nejlepším na světě, chápou jen ti nejbližší," uvedl Riiber.

Ani vidina olympijských her v Miláně a Cortině 2026, kde by mohl konečně zazářit i v individuálním závodě, jeho rozhodnutí nezměnila. "Musel bych podstoupit ještě větší oběti, a přitom ani nevím, jestli by to mé tělo vydrželo," dodal.

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které nejčastěji postihuje tenké a tlusté střevo, ale může se objevit kdekoli od úst až po konečník.

Jde o autoimunitní chorobu, při níž imunitní systém chybně napadá sliznici střev, což vede k zánětům, otokům a tvorbě vředů. Příčiny nejsou zcela objasněné, ale předpokládá se kombinace genetických faktorů, poruchy imunity a vlivu prostředí.

Nemoc se projevuje bolestmi břicha, průjmy (často s příměsí krve), únavou a úbytkem hmotnosti. Léčba zahrnuje protizánětlivé léky, imunosupresiva a v těžších případech chirurgické zákroky k odstranění postižených částí střeva.

Crohnova nemoc není vyléčitelná, ale správnou terapií lze zmírnit příznaky a dosáhnout dlouhodobé remise.