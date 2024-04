Jak veverka na steroidech. Z Oděsy utekla před bombami, v osmi fascinuje Ameriku

Její příběh budí pozornost, její umění už teď na sociálních sítích obdivují desítky tisíc fanoušků. Teprve osmiletá Ukrajinka Vlada Hrančarová, která se svou matkou krátce po zahájení ruské invaze dramaticky opustila Oděsu, je tenisovým zjevením. V její nové zemí - Spojených státech - se rozvíjení obřího potenciálu mladé hráčky věnují prominentní trenérské kapacity.

Bylo ráno 24. února 2022, když se zdi jejich bytu v Oděse začaly třást, až nádobí v kuchyni padalo z poliček. Nedaleká vojenská základna se stala terčem bombardování.

"Bylo to děsivé. Druhý den jsme s Vladou nastoupily do auta a odjely do Moldavska. Doufaly jsme, že budeme moci přes Polsko odletět do USA," popisuje maminka Maryna v reportáži, kterou napsal americký tenisový novinář Peter Bodo pro magazín Tennis.com.

Otec tehdy šestileté Vlady už v tu dobu za mořem připravoval tréninkové možnosti pro extrémně talentovanou dcerku.

V pěti letech byla na Ukrajině jedničkou v kategorii do deseti let, měla přes 100 tisíc sledujících na Instagramu a dostávala pozvánky na trénování v USA.

"Vzaly jsme si jen nějaké fotky a počítač, kvůli vzpomínkám. Vlada sebrala pár svých panenek, chtěla je zachránit. A samozřejmě přibalila tenisovou raketu," vzpomíná Maryna Hrančarová.

Tenis byl pro její holčičku okamžitou láskou. V útlém dětství zkoušela balet, malovala, věnovala se hudbě nebo gymnastice.

"Každý týden jsme zkoušeli něco jiného. O tenisu jsme nevěděli vůbec nic, jenže ona potom každý týden mluvila už jen o něm," vysvětluje.

V Moldavsku musely matka s dcerkou čekat dlouhých devatenáct hodin, nakonec ale strastiplnou cestu do Ameriky zvládly a shledaly se s manželem a otcem. Rodina se usadila ve Vermontu a zpočátku se musela spolehnout na pomoc místních.

"Lidé nám věnovali peníze, jídlo, ubytování a veškerou pomoc. Měla jsem o Američanech z televize zkreslenou představu. Poznala jsem, jak velká mají srdce," říká Maryna.

Brzy začali Vladin talent zblízka poznávat američtí trenéři.

"Koukal jsem, jak trénuje vedle deseti, dvanáctiletých dětí. Bylo očividné, že je technicky jinde. A viděl jsem u ní nevídaný drajv," říká Rob Menzies z tenisové školy, kterou Vlada ve svých amerických počátcích začala navštěvovat.

"Je zvědavá, ze všeho má radost. Je ochotná se učit, s radostí opakuje tisíckrát jednu činnost, bez jakýchkoli stížností. Občas se objeví dítě, která má některou z mnoha výjimečných schopností. Jenže Vlada je má všechny," doplňuje jeho kolega Frank Bonte.

Netrvalo dlouho a Vlada se stěhovala do Boca Raton na Floridě, do proslulé akademie Ricka Macciho, trenéra v minulosti úzce spolupracujícího s americkými superstar typu sester Williamsových, Jennifer Capriatiové, Andyho Roddicka nebo Sofie Keninové.

I Macciho, zvyklého na nevšední talenty, mladá Ukrajinka na konci minulého roku okamžitě okouzlila.

"Je jako malá veverka na steroidech," směje se. "Její potenciál je obrovský," dodává už vážněji.

"Během pěti minut jsem věděl, že to dítě může být šampionkou. Bezpochyby. Byla opravdu drobounká, ale hrála velmi tvrdě. Nejvíc mě ale přesvědčilo, co jsem spatřil v jejím nitru. Má srdce lva," rozplývá se Macci.

Okamžitě se zaměřil na její dlouhodobý vývoj, který už vychází z analýzy, jak může tenis vypadat za deset let. Pomalejší rozhodně nebude.

Sama Vlada, kterou na jejím instagramovém profilu sleduje už přes 175 tisíc fanoušků, chce být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy. Jak také jinak.

Za největší vzory považuje Serenu Williamsovou, Igu Šwiatekovou a svou krajanku Elinu Svitolinovou. Mezi muži vzhlíží k vycházející americké hvězdě Benu Sheltonovi.