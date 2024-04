"Už mě unavoval. A já jeho." Ivaniševič odhalil důvody rozchodu s Djokovičem

Bezesporu šlo o jedno z nejúspěšnějších partnerství mezi hráčem a trenérem v historii tenisu. Novak Djokovič pod dohledem Gorana Ivaniševiče za pět let vyhrál dvanáct grandslamových titulů a přehnal se před Rogera Federera s Rafaelem Nadalem v dostizích o nejlepšího hráče všech dob. Chorvatský kouč nyní odhalil důvody, které stály za překvapivým rozchodem.

"Goran a já jsme se rozhodli ukončit spolupráci. Naše chemie na kurtu měla své lepší i horší chvilky, ale naše přátelství bylo vždycky skálopevné," napsal na konci března majitel rekordních 24 grandslamových titulů ke společné fotografii nad deskovou hrou.

Pnutí mezi prominentní dvojicí bylo pro pozorné publikum v posledních měsících patrné.

Djokovič se při svých nezdarech často prudce obořil na svůj tým sedící v boxu, fanoušci na sociálních sítích pak podrobně rozebírali výraz Ivaniševiče, který vypadal, že mu tyto ataky nejsou příjemné.

V minulosti byly negativní emoce vždy přebity společnými úspěchy, které znovunastolily idylickou atmosféru. Tohle palivo dlouholetého vztahu ale v poslední době přece jen došlo. Djokovič totiž přestal být dominantní.

Na Australian Open letos prohrál po dlouhých letech, v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Jannika Sinnera. V březnu při návratu do Indian Wells překvapivě padl s dalším Italem, prakticky neznámým Lucou Nardim.

Ivaniševič nyní v rozhovoru pro srbský Sport Klub ozřejmil důvody rozchodu.

"Dosáhli jsme určité úrovně nasycení. Únava materiálu, jak já říkám. Tak jako auto potřebuje pravidelný servis a vylepšení. V podstatě už mě unavoval a já jsem unavoval jeho. Ztratil jsem pocit, že mu můžu pomoct," uvedl vítěz Wimbledonu z roku 2001.

Že se blíží konec, poprvé ucítil už loni. Prohra ve finále Wimbledonu s Carlosem Alcarazem byla tvrdou ranou.

Djokovič se z ní brilantně oklepal a na amerických betonech zase zářil, v New Yorku pozvedl svou čtyřiadvacátou grandslamovou trofej. Přesto už to z pohledu Ivaniševiče nebylo ono.

"Bylo mi jasné, že konec je jen otázkou času. Mohlo to být na konci roku, nebo kdykoli v této sezoně. Ve mně se hromadila únava, v něm taky. Mluvilo se o tom, že náš vztah je turbulentní, což ale nebyla úplně pravda. Novak je prostě takový, během zápasů hodně křičí, komunikuje. Mně jeho řvaní nikdy nevadilo," vysvětlil Ivaniševič.

Nebylo to jen o nasycení, chorvatský trenér rovněž připomněl, jak intenzivní roky po boku Djokoviče zažil. Zejména kvůli covidu.

"Lidé na tu etapu už zapomínají. Zapomínají na to, že byl Novak v jeden moment kvůli vakcinaci označen za největšího padoucha na planetě. Nepustili nás do té či oné země, byli jsme v jakémsi limbu, nevěděli, jestli budeme moct hrát. Nemluvě o Austrálii a všem tom chaosu," připomněl Ivaniševič Australian Open 2022, na které Djokovič přiletěl, na letišti mu ale úřady odebraly víza, poslaly ho do detenčního hotelu a nakonec vyhostily ze země.

Kouč také prozradil, že Djokovič v posledních měsících jakoby ztrácel motivaci. Podle něj za to mohl zejména neúspěch na Davisově poháru, kde Srbové vypadli v semifinále s Itálií poté, co šampiona přetlačil Sinner.

"Když hraje za svou zemi, cítí obrovskou hrdost. Dává tomu všechno. Ne 100 procent, ale 5700 procent. Je to něco, co ho extrémně motivuje. Proto ho porážka v Davis Cupu zasáhla opravdu tvrdě. Ovlivnila jeho život i motivaci," podotkl Ivaniševič.

Po boku nejlepšího hráče historie zažil intenzivní roky, na které nikdy nezapomene.

"Novak je sám sebou především, když se vypnou kamery. Je to dobrý člověk, má velké srdce. Vždy jsem byl připravený pro něj dokonce i zemřít. Bojoval proti celému světu. Nebylo lehké být jeho trenérem, bylo mnoho lidí, kteří byli příliš neomalení a agresivní," uzavřel dvaapadesátiletý Ivaniševič.