"Být chlap, tak se mě neptáte." Tenisová vítězka z Miami překvapila upřímnou zpovědí

Bolesti prožívala dokonce i těsně před turnajem v Miami. Přesto nakonec tenistka Danielle Collinsová zvedla nad hlavu trofej pro vítězku. Třicetiletá Američanka přitom letos končí kariéru. Trápí ji revmatoidní artritida a další onemocnění. Přesto dostává stále dokola otázky, zda si to s rozlučkou přece jen nerozmyslí.

Celý druhý týden podniku v Miami byla v obležení médií. Jak postupovala dál a dál, o její tiskové konference byl velký zájem. Collinsová napsala na Floridě další velký příběh.

Jako by jich už v životě nezažila dost. Vždyť právě tady, na východním pobřeží Spojených států, vyrůstala a v osmi letech začala dostávat první lekce od svého otce.

Její rodiče neměli dost peněz, aby jí platili trenéry, a tak na to šli jinou cestou. "Udělali vše pro to, abych získala vysokoškolské stipendium, mohla dál hrát tenis a studovala na jedné z nejlepších univerzit ve Státech," přiznala Collinsová v rozhovoru pro WTA Insider.

Nakonec vystřídala hned dvě univerzity, tu floridskou a University of Virginia. Excelovala v tenisu a vedle toho získala magisterský titul.

Když se rozhodla zkusit profesionální dráhu tenistky, bylo jí už téměř 23 let. "Často se mi někteří tenisté smáli, že oni v mém věku pomalu končili kariéru, že už je pozdě, že už to daleko nedotáhnu," přiznala.

Ale dotáhla. Do dvou let byla v první padesátce, další rok v top 25. Její agresivní styl od základní čáry na soupeřky platil.

Těsně před érou covidu ji ovšem postihly první zdravotní potíže. Trpěla bolestmi a lékaři jí diagnostikovali revmatoidní artritidu. Aby toho nebylo málo, dva roky nato musela dokonce na operaci kvůli gynekologickým potížím.

"Žiju s chronickým zánětlivým onemocněním, které ovlivňuje mou schopnost otěhotnět. Je to hluboce osobní věc. Přesto pořád slýchám otázku, zda si to nerozmyslím s odchodem do tenisového důchodu," kroutila hlavou Collinsová poté, co na tiskové konferenci znovu zaslechla zmiňovaný dotaz.

A musela ho zodpovídat i po vítězném finále, kdy vyhrála největší titul kariéry. "Ne, děkuji, opravdu to rozhodnutí nepřehodnotím. Je to zvláštní, myslím, že kdybych byla chlap, tak často bych tuhle otázku nedostávala. Pořád to musím nějak zdůvodňovat," divila se Američanka.

Na druhou stranu, i když už byla i sedmou hráčkou světa a zahrála si finále grandslamu, prožívá teď výsledkově opravdu skvělé období.

Přesto překvapila upřímným přiznáním, že i když se navenek zdá, jak se jí tenisově daří, mimo kurty se dál trápí.

"Přitom v Indian Wells jsem zase trpěla bolestmi, tentokrát to byla záda. Doslova jsem nemohla chodit. Tekly mi potoky slz. Říkala jsem si, proč zrovna teď, když je tohle americké turné. Nakonec pomohl fyzioterapeut a chiropraktik, dali mě dohromady. Jsem pyšná, že jsem to v Miami takhle zvládla," dodala.

A kdyby jen to. Sotva o víkendu setřepala konfety z herního úboru, přestěhovala se do Charlestonu, kde zahájila antukovou sezonu. Měla jen pár hodin na přípravu a hned slavila výhru proti Španělce Paule Badosaové.

"V neděli jsem jela pět hodin autem do svého rodného města, přespala ve své posteli a v pondělí dorazila sem. Je to tady speciální turnaj, nechtěla jsem si to nechat ujít a hodlala si tu naposledy zahrát," vysvětlila Američanka.