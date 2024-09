Češi se ztrapnili ve světě. Nominaci nechápe ani Rosol, kapitán ale rýpe do jedničky

Před rokem ve Valencii nadchli. Od Čechů v Davis Cupu nikdo nic nečekal, oni ale skupinovou fázi ozdobili unikátní stoprocentní bilancí a postupem do čtvrtfinále. Letos se ve Španělsku děje pravý opak: český tenis si zadělal na pořádnou ostudu.

Světová tenisová média označují české představení v základní skupině Davisova poháru za trapas, ostudu, pohromu či noční můru.

"Surrealismus ve Valencii," komentoval v titulku španělský deník AS.

Tým kapitána Jaroslava Navrátila prohrál se Španělskem i Austrálií jasně 0:3. V prvním duelu se zranila týmová jednička Tomáš Macháč, čerstvý osmifinalista US Open nedohrál kvůli silným křečím šlágr proti světové trojce Carlosu Alcarazovi. Mezitím onemocněl Jiří Lehečka a ve čtvrtek proti Australanům nemohl nastoupit.

Devatenáctiletý Jakub Menšík musel odehrát tři zápasy během čtyřiadvaceti hodin a od ostudné diskvalifikace Čechy zachránil Macháč, který přes velké bolesti nastoupil proti Alexeji Popyrinovi.

"Tomáš nám přitom před zápasem exkluzivně prozradil, že se necítí vůbec dobře. Vidět jeho jméno v nominaci bylo velmi překvapivé," reportoval AS.

Český tenista vydržel na kurtu jen jeden celý gem a po šesti minutách za pískotu publika odstoupil.

Schytal to za všechny. Dlouholetý boss daviscupové reprezentace Navrátil totiž nevyužil možnosti nasadit specializovaného deblistu Adama Pavláska a do Valencie jako jediný ze všech šestnácti kapitánů přivezl pouze čtyři hráče místo pěti.

Původně nominovaný Vít Kopřiva nakonec místo Davisova poháru hraje challenger na antuce v polském Štětíně.

"Proč v našem týmu není pátý hráč?" pokládal si na Instagramu řečnickou otázku bývalý reprezentant Lukáš Rosol.

"Než aby nasadili Češi do zápasu deblistu, poslali na kurt zraněného Macháče. Fanoušci a komentátoři zuřili a označovali to za ‚ubohé‘ a ‚trapné‘," reagoval na nevídané problémy Čechů server Yahoo.

Nechápal ani známý tenisový novinář José Morgado: "Macháč skrečoval po jediné hře? Lehečka je zraněný? Vždyť mohl hrát Pavlásek. Navrátil potřebuje vyhodit, abych byl upřímný."

Český kapitán označil čtvrtek za nejhorší den, který ve své dlouhé daviscupové kariéře zažil. U kormidla je už od roku 2006, byl i u dvou slavných triumfů v letech 2012 a 2013.

Nyní ale hned dvakrát poměrně překvapil svou kritikou Tomáše Macháče.

"Honí se mi v hlavě to, že to určitě nemusely být jen dva gemy. Tomáš měl indispozici, měl opravdu křeče, ale z těch se dá za jeden den dostat. Myslím si, že mohl zkusit daleko více gemů. Nicméně, jsem hlavně rád, že na kurt šel," citovala Navrátila ČTK.

Macháč přitom na tiskové konferenci vysvětloval, že ve čtvrtek už to nebylo pouze o křečích. "Křeče to byly včera, velmi bolestivé, ale dnes jsem se postavil a moje pravá noha byla v katastrofálním stavu. Jde o Achillovu šlachu i lýtko," uvedl podle AS.

V rozhovoru pro Českou televizi zase prohlásil, že v sobotu proti Francii v žádném případě nenastoupí. I to komentoval Navrátil kriticky.

"V pořádku, je to jeho rozhodnutí. Ale nemyslím si, že některá jeho rozhodnutí jsou dobrá. Máme čtvrtek večer, odehrál pět minut a křeče měl ve středu večer. Ale jestliže řekl, že nebude hrát, musím to akceptovat," řekl webu Sport.cz.

Češi už před posledním utkáním ve skupině proti Francouzům nemají šanci postoupit a obhájit loňské čtvrtfinále.