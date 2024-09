Macháčova brzká skreč Navrátila zaskočila. Proč nezkusil víc gamů, nechápal kapitán

Kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil neskrýval po čtvrteční porážce s Austrálií 0:3, která uťala šance na postup do vyřazovací fáze Davisova poháru, zklamání. Brzká skreč Tomáše Macháče, jenž vzdal duel jedniček s Alexeiem Popyrinem v druhém gamu, ho překvapila. V rozhovoru pro Českou televizi si přál, aby zvládl přes stávající zdravotní potíže hráčů složit tým do závěrečného duelu s Francií.

"Honí se mi v hlavě to, že to určitě nemusely být dva gamy. Tomáš měl (ve středu) indispozici, měl opravdu křeče, ale z těch se dá za jeden den dostat. Myslím si, že mohl zkusit daleko více gamů. Nicméně, jsem hlavně rád, že na kurt šel," řekl Navrátil, který nemohl počítat s nemocným Jiřím Lehečkou.

Macháč po utkání uvedl, že nebyl zdravotně fit. "Nastupoval jsem ve špatném stavu. Snažil jsem se to rozhýbat, ale nebylo to bohužel ono. Nehrajeme tu za sebe, tak jsem to chtěl zkusit. Hrozila diskvalifikace, tak jsem se rozhodl pokusit alespoň o něco," uvedl Macháč, jehož vyprovázel ve Valencii pískot tribun.

Vyloučil svůj start v závěrečném duelu proti Francii, což Navrátila překvapilo. "V pořádku, je to jeho rozhodnutí. Ale nemyslím si, že některá jeho rozhodnutí jsou dobrá. Máme čtvrtek večer, odehrál pět minut a křeče měl ve středu večer. Ale jestliže řekl, že nebude hrát, musím to akceptovat," řekl webu Sport.cz.

Po porážce se Španělskem prohráli čeští tenisté také druhé utkání ve skupině B 0:3 a přišli o šanci na postup a zopakování loňského čtvrtfinále. Jakub Menšík prohrál s Thanasim Kokkinakisem 2:6, 7:6, 3:6. V závěrečné čtyřhře Adam Pavlásek s Menšíkem nestačili na favorizované duo Matthew Ebden, Max Purcell poměrem 4:6, 2:6.

"Australanům jsem pogratuloval a řekl jsem jim, že se na ně strašně krásně dívá," uvedl Navrátil.

I přes zdravotní potíže hráčů se pokusí sestavit tým do závěrečného duelu s Francií. "Jsou to velké problémy. Musím prvně mluvit s Jirkou (Lehečkou), jak mu je. Kuba je připravený a u Tomáše uvidíme. Doufám, že nedojde k tomu, abychom utkání skrečovali," řekl Navrátil.