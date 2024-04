Jak dívka z Bojnic změnila "sígra" Federera. Ukázala mu cestu, tahala za nitky

Od svatby Rogera Federera a Mirky Vavrincové uplynulo 11. dubna patnáct let. Dívka původem ze slovenských Bojnic měla zásadní vliv na nezapomenutelnou kariéru jednoho z nejlepších tenistů historie.

Léto roku 2000, Sydney, Austrálie. Olympijské hry na konci druhého tisíciletí přinesly řadu nezapomenutelných ryze sportovních příběhů, jeden velký osudový příběh se ale rodil také za oponou sportovního svátku pod pěti kruhy.

Tehdy devatenáctiletý švýcarský tenista Roger Federer se sblížil se svou krajankou, o tři roky starší tenisovou kolegyní Miroslavou Vavrincovou. V poslední den olympiády započal jejich vztah.

Vztah, kterému tehdy málokdo věřil. Nicméně vztah, jenž přes všechny překážky přetrvává až dodnes.

Oběma se olympijský turnaj nepovedl podle představ, hlavně ambiciózní Švýcar byl smutný, že prohrál bitvu o bronz.

Místo medaile si však odvážel něco vzácnějšího. "Ale trvalo mu to, políbil mě až poslední den her," přiznala později Mirka.

Vavrincová musela nuceně ukončit aktivní kariéru již v roce 2002 kvůli zranění nohy, jež jí otravovalo život prakticky po celou dobu pětileté profesionální kariéry. Mimochodem, na jejím začátku byla legendární Martina Navrátilová, která devítileté Mirce věnovala coby rodinná přítelkyně první raketu.

To už žila Vavrincová ve Švýcarsku, její rodina tam emigrovala, když byly dítěti dva roky.

Na žebříčku byla Vavrincová nejvýše na 76. místě a myslela mnohem výš, ve věku čtyřiadvaceti let však musela dát tenisu sbohem. Po druhé operaci, po níž už se na kurty nevrátila, pro ni byla klíčová partnerova podpora.

"Osmiměsíční rehabilitační proces byl pro mě hodně složitý. Roger mě ale ze všech sil podporoval a to mě drželo nad vodou," vzpomínala.

11. dubna 2009 si v riehenské Wenkenhofově vile u Basileje tenisovou hvězdu vzala a hned v létě se páru narodila první dvojčata, dívky Myla a Charlene. V roce 2014 k nim pak přibyli i dva kluci Leo a Lenny.

Rodačka z československých Bojnic se během dlouhého soužití nezanedbatelně zasloužila o zrod jedné z největších osobností historie tenisu.

Pro Federera se v průběhu let stala nejen životní láskou, ale také nejlepším přítelem a nepostradatelným členem jeho týmu. Měla zásadní vliv na jeho proměnu ze vzteklého "sígra" v takřka dokonalého gentlemana.

"Je to skála v mém rohu. Bez své ženy bych toho v tenisu nikdy tolik nedokázal. Vděčím jí za mnohé," řekl před časem dvacetinásobný grandslamový šampion.

"Je to silná a inteligentní žena, jej vliv na moji kariéru a mě jako člověka je úžasný. Dodávala mi sebevědomí, naučila mě vydat ze sebe maximum, byla při tom, když jsem prohrál. Nikdy mi nedovolila odejít ze skutečného života, držela pohromadě rodinu a přátele. Ukázala mi, jakou cestou jít," svěřil se Federer.

Mirka do Rogerovy kariéry přesunula své vlastní tenisové ambice, které měly zůstat nenaplněny:

"Vrátil mi zpět můj tenisový život, který jsem ztratila. Když vyhrál, bylo to, jako bych vyhrála já sama."

Logickým vyústěním tohoto pocitu byla větší a větší angažovanost Vavrincové v partnerově kariéře. Stala se jeho manažerkou, sekretářkou, plánovala cesty na turnaje, sjednávala reklamní akce, zařizovala styk s médii.

Mirka podle mnohých svědectví tahala za nitky a byla duší celého Federerova týmu.

"Hrála tam obrovskou roli a měla důležitý vliv na všechno, co se kolem Rogera děje. Extrémně dobře rozumí tomu, o čem to celé je. Nechávala tým pracovat, zároveň ale sdílela neocenitelné informace. Byla u toho od prvního dne, takže ví dobře, co to stojí a jaké to je, dostat se až na vrchol," odtajnil kdysi Švýcarův bývalý trenér Paul Annacone.

Po manželově boku nechyběla Mirka Federerová ani na podzim 2022 v Londýně, kde se během svého projektu, týmového Laveru Cupu, s usedavým pláčem loučil s kariérou.