Jak česká tenisová osobnost urazila hrdé Slovenky. Nemá prý právo se vyjadřovat

Slovenské tenistky překvapily na Billie Jean King Cupu tenisový svět, staly se postrachem velmocí a postupně vyřadily Američanky, Australanky i Britky. Po dlouhých dvaadvaceti letech došly do finále týmové soutěže a trápícímu se tenisovému národu přichystaly zcela nečekaný úspěch.

Radost a hrdost hráček v čele s letošní kometou Rebeccou Šramkovou ale po prohraném finále s favorizovanou Itálií zkalila slova českého tenisového experta Jana Kukala.

Na jeho vyjádření překvapivě a poměrně ostře reagovaly hned tři členky výběru nehrajícího kapitána Mateje Liptáka.

Čím je dvaaosmdesátiletý Kukal, někdejší davsicupový reprezentant, deblový spoluhráč Jana Kodeše a kapitán českých tenistek během triumfu v Poháru federace v roce 1983, tolik urazil?

V rozhovoru pro Denník N sice slovenský úspěch pochválil, jenže přidal i částečnou kritiku. Ve finále proti Itálii se podle něj projevily velké rezervy slovenského týmu.

"Tak hladké finále jsem opravdu nečekal. Italky je zaskočily taktikou, zklamalo mě, že Slovenky potom už nic nevymyslely. Bylo toho na ně moc. Do té doby hrály s nastavením, že nemají co ztratit. Ve finále si ale uvědomily, že mohou celou soutěž vyhrát a najednou to nešlo. Už nehrály uvolněně a s chutí," prohlásil Kukal.

Pro Slovensko je prý dobře, že z velké euforie a nadšení spadlo zpátky na zem.

"Je třeba být pokorný, z takové prohry se dá jen poučit. Odhalila, na čem je třeba pracovat," dodal Kukal a byl konkrétní. Zpochybnil fyzickou kondici Viktórie Hrunčákové i podání Rebeccy Šramkové.

Ve slovenském týmu tím bývalý trenér, který spolupracoval s Ivanem Lendlem, Hanou Mandlíkovou, Jiřím Novákem či rakouskou hvězdou Thomasem Musterem, rozjitřil emoce.

Jako první se přes sociální sítě ozvala Anna Karolína Schmiedlová.

"Proč vždy, když v tenise něčeho dosáhneme, to vyzní, jako bychom selhaly? Dokáže si někdo představit, čeho jsme dosáhly? Jak je tenis náročný, každý den něco někomu dokazovat? Taková malá země a jsme druhé na celém světě. Je to životní úspěch, proč zase tyhle negativní titulky a kritika?" zlobila se čtvrtá nejlepší hráčka olympijských her v Paříži.

Brzy se k ní přidala i deblistka Tereza Miháliková. "Pane tenisový experte, řekněte nám prosím víc o našich rezervách po největším tenisovém úspěchu země od roku 2002," pustila se do Kukala s ironií.

Ostrá byla i Viktória Hrunčáková.

"V životě nepochopím, jak dokáže někdo něco takového ze sebe dostat. Nikdo, kdo nebyl u nás v týmu, si neumí představit, co všechno jsme ze sebe dostaly na kurtu i mimo něj a tím pádem nemá žádné právo se k tomu vyjadřovat," podotkla a vyzvala k pozitivnějšímu přístupu.

"Lidi, buďme k sobě milejší, hlavně kvůli budoucím generacím. Vytvořme pro ně pozitivnější prostředí, ve kterém se z dobrých výsledků budou moci radovat déle než pár hodin," dodala.

Dvě zbylé členky stříbrné sestavy - Šramková a Renáta Jamrichová - na sítích příspěvky svých kolegyň sdílely.