Hvězdný Fernandes Čechy zrovna nemusí. Běháte jako blázni, vytkl Vydrovi

Plzeňský fotbalista Matěj Vydra se před zápasem 6. kola Evropské ligy s Manchesterem United těšil i na setkání s několika protihráči, s nimiž se povětšinou zná z někdejšího působení v anglických klubech.

Dvaatřicetiletý útočník po utkání hovořil s kapitánem "Rudých ďáblů" Brunem Fernandesem, který ocenil, jak nepříjemný styl české týmy vyznávají. Vydra v rozhovoru litoval, že jeho vedoucí gól nestačil k bodům a že Viktoria po brance inkasované v závěru prohrála 1:2. Zároveň si vyčítal šanci za stavu 1:1.

Vydra před angažmá v Plzni působil hned v pěti anglických klubech a souboj s Manchesterem byl proto pro něj mimořádný. "Těšil jsem se na pár hráčů z United, že je znám. Chvilku jsme pokecali po zápase. Bylo to nádherné si zase zahrát proti takovému klubu. I pro mé spoluhráče, kteří to nezažili, je to úžasné. Aspoň poznali, jaké je to v top lize na světě, jak na tom ti hráči jsou," řekl Vydra.

"Myslím, že jsou to takové smíšené pocity. Bude nás to mrzet, že jsme ten bod neurvali. Ale na druhou stranu můžeme být rádi, že jsme se dokázali United vyrovnat. Víme, jak na tom jsou kvalitně, co se týče držení balonu. My jsme do toho dali takové to české srdíčko. Chtěli jsme to urvat za každou cenu. Mrzí to, mě určitě," doplnil bývalý český reprezentant.

Po zápase byl v družné debatě i s největší hvězdou United. "Popovídali jsme si s Brunem Fernandesem, Masonem Mountem a gólmanskou trojkou Tomem Heatonem. Bavili jsme obecně, jak se má rodina, děti a tak. A pak taky o tom, že nám vzali bod," řekl Vydra s úsměvem. "Bruno říkal, že proti českým týmům nebo i našemu nároďáku se mu hraje strašně špatně, protože běháme jako blázni," doplnil Vydra.

Ve 48. minutě otevřel skóre po chybě brankáře Andrého Onany a přihrávce od Pavla Šulce. "Po gólu jsem byl v obrovské euforii. Věděli jsme, že gólman může chybovat. To se stalo, dokázali jsme to potrestat. Když jsem viděl, že mi Šulcík nahrává, říkal jsem si: 'Hlavně to nepodělej'. Naštěstí jsem nikoho netrefil a trefil bránu," uvedl Vydra.

"Bohužel je to s prohrou. Manchester pak zvýšil obrátky a zápas bohužel otočil. Hlavně hráči z lavičky tomu pomohli, nám už asi na konci docházely síly. Je to škoda. Jsem ale pyšný na spoluhráče, protože jsme tomu strašně obětovali, hodně jsme naběhali. Bod byl blízko, ale na druhou stranu United ukázali kvalitu," připustil Vydra.

Mrzela ho neproměněná šance v 72. minutě po přihrávce od Princeho Adua. "Vyčítám si to. Čekal jsem, že to nikdo neztečuje. Ale trefilo mě to břicha a pak jsem se hodně blbě zorientoval. Jde to za mnou. Kdybych proměnil, byl by zápas rozhodně jiný. Byla to moje blbost," litoval Vydra.

Jeho tým utrpěl první porážku v sezoně Evropské ligy, i tak se s devíti body před lednovými závěrečnými dvěma koly drží na postupové 17. příčce v tabulce. "Pár bodů jsme poztráceli. Zvlášť tady doma s Ludogorcem Razgrad, pak venku na stadionu PAOK. Mohlo být bodů více, mohlo být i méně. Bod z Frankfurtu je zase extra navíc. Spokojení asi budeme, ale mohlo jich být více," dodal Vydra.