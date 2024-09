Hrubými chybami se podepsal pod prohru Sparty, přesto Vitík tvrdí: Cítím se dobře

Martin Vitík dvakrát hrubě chyboval v pátečním utkání české nejvyšší soutěže s Olomoucí a jeho klub i kvůli tomu senzačně prohrál doma 2:3. Stoper fotbalové Sparty ale tvrdí, že do úterního zápasu Ligy mistrů se Stuttgartem půjde s čistou hlavou.

"Osobně se cítím dobře," prohlásil jednadvacetiletý letenský zadák navzdory hodně nepovedenému duelu s Hanáky.

"Myslím si, že jsem v zápase pokazil dvě situace a byly z nich dva góly. Do těch dvou chyb jsem hrál dobré utkání," tvrdil Vitík.

"Jak to u obránců bývá, můžete se k něčemu nachomýtnout a je to hodně vidět. Kdybychom utkání zvládli a vedli 2:0 nebo 3:0, prostor na chyby je jiný, vypadá to jinak," pokračoval.

Atmosféra v mužstvu je podle něj navzdory první porážce od března a 28 soutěžních utkáních stále stejná.

"To, že jsme prohráli, nic nemění. Určitě se nemění ani atmosféra. Porážka není nikdy příjemná, ale musíme se s tím poprat. Máme 13 vítězných zápasů, dvě remízy a jednu prohru. To hovoří za vše," uvedl český reprezentant.

Na souboj s úřadujícím německým vicemistrem se těší. "Asi je to největší stadion, na kterém jsem kdy hrál. Je to jeden z největších zápasů mé kariéry a doufám, že budou ještě větší," mínil Vitík.

"Vnímáme kvalitu, víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Chceme se soustředit sami na sebe. Hrajeme Ligu mistrů, sám vnímám, že proti mně budou stát daleko lepší ofenzivní hráči než v české lize. Proto jsem rád, že tuhle soutěž hrajeme," podotkl odchovanec letenského týmu.

Sparta vstoupila do nového formátu Ligy mistrů, kterou hraje po 19 letech, domácím triumfem 3:0 nad Salcburkem. Naopak Stuttgart na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid prohrál 1:3.

"Hlavně v prvním poločase jsem viděl, že Stuttgart je hodně silný. Proti Realu měl tři tutové šance. Progres, který udělal za poslední dva roky, je veliký. Čeká nás určitě fyzický tým, silově i technicky vybavený," popisoval Vitík.

V létě se vyrojily zprávy o jeho možném odchodu do zahraničí, mimo jiné se hovořilo právě i o německém celku.

"Vnímám, že o moji osobu je zájem, jsem za to rád. O Stuttgartu nechci spekulovat, nijak se na to nesoustředím a vůbec to pro mě nehraje roli, že zítra hrajeme proti Stuttgartu, že by se o mě zajímali a že zítra musím zahrát tak, aby si mě vybrali. Vůbec to není o jednom zápase," prohlásil Vitík.