Pastrňáka v gólech senzačně zastiňuje dělník ledu. Vylétl díky své "kanceláři"

Mezi nejlepšími střelci hokejové NHL je letos vedle Austona Matthewse či Davida Pastrňáka i pár překvapivých jmen. Nejvíc ale udivuje kanadský křídelník Zach Hyman, jehož gólostroj má velmi specifickou podobu.

Když na domnělém vrcholu kariéry, nedlouho po svých 29. narozeninách, odcházel z Toronta k edmontonským Oilers, byl známý jako defenzivně zdatný pracant, který dokáže vhodně doplnit talentovanější parťáky v útoku.

Jeho maximem v NHL bylo 21 branek.

V novém angažmá se ale zlepšoval, až v aktuální základní části zcela ohromil. V 64 zápasech skóroval 46krát a v ligové tabulce střelců je třetí. Před ním jsou Matthews (55 gólů) s Reinhartem (48), zespodu pak dotírají MacKinnon (42) a Pastrňák (41).

Talentovanější parťáci z Edmontonu, které měl jen doplňovat, zaostávají výrazně. Nejblíž je Leon Draisaitl s 33 góly.

"Když Zach do ligy přišel, byl vnímaný jako kluk do třetí lajny, který chodí na oslabení, rozdává bodyčeky a tvrdě maká. Teď oslabení už vůbec nehraje, zato stráví na přesilovce klidně celé dvě minuty," chválil 31letého spoluhráče hvězdný Connor McDavid.

"Zach předčil všechna očekávání," dodal.

Není to přitom tak, že by v Hymanovi najednou ožil duch Maurice Richarda, jehož jméno nese cena pro nejlepšího kanonýra NHL.

Pokud jde o ryzí střelecký talent, těm nejobdařenějším stále nemůže konkurovat. Třeba oproti Pastrňákovi jsou jeho rány o 21 kilometrů za hodinu pomalejší.

Dokázal ale zcela ovládnout prostor kolem brankoviště, čímž navázal na někdejší mistry v oboru jako Ryan Smyth nebo Tomas Holmström.

"Ví, kam se postavit. 'Hyms' je kolem brány hrozně chytrý a k tomu má velkou sílu, takže ho jen tak někdo neodstrčí," poznamenal Draisaitl.

Čísla hovoří jasně. Podle pokročilých statistik NHL, které rozdělují útočné pásmo do 15 zón, vstřelil Hyman v brankovišti a v zónách s ním sousedících hned 41 ze svých 46 branek.

Pro srovnání - střelecky komplexnější Pastrňák takto dosáhl na 17 z celkových 41 gólů.

Jiné pokročilé statistiky pak odhalují, že zatímco Pastrňák se v průměru prosazuje asi z devíti metrů, u Hymana to je pouze 3,7 metru.

Kanaďanovi pomáhá, že mu v elitní formaci servíruje kotouče McDavid. "Hrozně mu to myslí, takže když se na něj v tomhle směru dokážu napojit a najedu si do míst, kam mi může poslat puk, máme slušnou šanci skórovat," podotkl Hyman.

Sehranou dvojici doplňuje Ryan Nugent-Hopkins, někdy Draisaitl.

Nefunguje to ale tak, že Hyman akorát stojí na místě a čeká na střelu do prázdné brány, případně na to, že se od něj puk správně odrazí. Ve své "kanceláři" se neustále hýbe - nabízí se pro přihrávku nebo je připravený tečovat. V zakončení je pak vysoce efektivní.

"Jsou hráči, na jejichž hokejce se akce zadrhne. Zach mezi ně nepatří," upozornil trenér Oilers Kris Knoblauch. "Klíčová je schopnost střílet góly. Jestliže hrajete s chlápkem jako Connor, dobrá koncovka přijde vhod. Zach ji má."

Když Hyman podepsal s Edmontonem sedmiletou smlouvu na 38,5 milionu dolarů, což dělá roční průměr 5,5 milionu, početným skeptikům to - hlavně kvůli délce závazku - přišlo jako moc.

Teď se o Hymanovi v jeho třetí sezoně za Oilers hojně píše jako o jednom z nejpovedenějších letních podpisů v celé éře platových stropů.