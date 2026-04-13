Z tichého talentu se stal ikonou Devils. Zprvu přitom Eliáše odepisovali

Z Třebíče až na vrchol NHL. Patrik Eliáš se stal legendou New Jersey a jedním z nejlepších Čechů v historii ligy. Bývalý špičkový hokejový útočník dnes slaví 50. narozeniny.
Bez Jaromíra Jágra by dnes Patrik Eliáš byl nejproduktivnějším českým hráčem v historii NHL. I tak ale patří mezi absolutní elitu a jeho příběh stojí za pozornost.
Do zámoří totiž odcházel jako nenápadný hráč bez velkých očekávání. O to působivější je, kam až se dokázal dostat.
S klubem New Jersey Devils spojil celou kariéru. Postupně se vypracoval v lídra i symbol týmu, který se opíral o jeho spolehlivost, přehled a herní inteligenci.
Dvakrát slavil zisk Stanley Cupu a stal se držitelem většiny klubových ofenzivních rekordů.
Jeho cesta přitom nebyla přímočará. Po odchodu z Česka v roce 1995 strávil první dvě sezony hlavně na farmě. Musel si zvykat, pracovat a přesvědčit trenéry, že do NHL patří. Postupně se ale prosadil a začal růst.
Zlom přišel na přelomu tisíciletí, kdy patřil mezi nejlepší hráče ligy. V sezoně 2000/01 nasbíral 96 bodů a dostal se do prvního All-Star týmu.
Výraznou roli sehrál ve slavné útočné formaci s Jasonem Arnottem a Petrem Sýkorou. Později si skvěle rozuměl i s dalšími spoluhráči, mimo jiné se Scottem Gomezem a Brianem Giontou.
Vždy ale zůstával hráčem, na kterého se dalo spolehnout v každé situaci. Za 20 sezon v NHL nasbíral 1025 bodů a potvrdil výjimečnou konzistenci.
V play off přidal dalších 125 bodů a čtyřikrát si zahrál finále. Nebyl to typický střelec, spíš komplexní hráč, který dokázal tvořit hru i rozhodovat zápasy.
Reprezentační kariéra už tak slavná nebyla. Z velkých turnajů si přivezl tři bronzové medaile a sám přiznal, že načasování jeho působení v národním týmu nebylo ideální.
Přesto patřil dlouhé roky k oporám a dokonce vedl tým jako kapitán na olympiádě ve Vancouveru.
Jeho příběh má i lidský rozměr. Na začátku kariéry slýchal pochybnosti a kritiku. Sám později vzpomínal, že mu někteří nevěřili a odepisovali ho. O to víc vyniká, kam se dokázal propracovat.
Konec kariéry přišel kvůli zdravotním problémům. V roce 2017 oznámil, že už se na led nevrátí. Klub New Jersey Devils mu krátce poté vyřadil dres s číslem 26, což je pocta vyhrazená jen těm největším hráčům.
Dnes si užívá život mimo led, věnuje se rodině i hokeji v jiné roli. Zůstává ale především hráčem, který dokázal víc, než od něj kdokoli čekal. A právě v tom spočívá síla jeho příběhu.
„Je to lokální věc.“ Babiš se po ostrém sporu vyjádřil k účasti prezidenta na summitu
Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů.
Soud zamítl Trumpovu žalobu žádající od WSJ miliardy kvůli článku o Epsteinovi
Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal (WSJ), ve které republikán deník obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci.
Magyar přislíbil Tuskovi vydat dva stíhané opoziční politiky
Vítěz parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar v pondělí přislíbil najít způsob, jak vydat Polsku dva stíhané opoziční politiky, kterým Budapešť už dříve udělila azyl - pokud ovšem ještě jsou v Maďarsku. Maďarsko nebude útočištěm pro mezinárodně hledané zločince, prohlásil Magyar podle agentury Reuters.
ŽIVĚ Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě, vyhrožuje Trump
Americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů.
"Rusové, domů!" Orbána dohnala jeho minulost, takový vládce tu ještě nebyl
Viktor Orbán odchází, Péter Magyar přichází. Pojďme se spolu podívat na neuvěřitelnou politickou kariéru dosluhujícího maďarského premiéra, který je dominantní postavou maďarské politiky už bezmála 40 let. Coby šéf vlády se potkal s Václavem Havlem i s Georgem Bushem ml., ovšem ke konci svého premiérství mířil spíše do Moskvy.