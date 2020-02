Washington - Pittsburgh 1:0. Český rychlík Vrána otevřel skóre sledovaného utkání

Vzájemná rivalita se začala datovat do startu sezóny 2005/2006. Do ligy totiž vstoupili dva nováčci, kteří měli být novými hvězdami ligy. Zázračné kanadské dítě Sidney Crosby a ruský střelec Alexander Ovečkin. Oba v nováčkovské sezoně překonali hranici sta bodů a od té doby si ligu naprosto podmanili a okořenili ji mnoha skvělými souboji. Dlouho byl úspěšnější Crosby, který měl na kontě tři Stanley Cupy a několik play-off výher proti svému soupeři. Před dvěma lety ale i Capitals zlomili své prokletí, vyřadili Pittsburgh a došli si až pro nejcennější hokejovou trofej. Ať už je člověk fanouškem jedné či druhé strany, musí uznat, že NHL bez těchto dvou celebrit by posledních patnáct let nebyla tím, čím je. Diváci se mohou těšit na každý vzájemný zápas. A tak se budeme těšit i my dnes.