Jako by nestačilo, že sborná utrpěla od Američanů ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa do 18 let v domácím Čeljabinsku vysokou porážku 1:5. Ostudu si uřízli i pořadatelé, když vítězům pustili podivný remix americké státní hymny, ve která ovšem hrála prim slovenská "Nad Tatrou sa blýská". Američtí hokejisté si tak museli vítěznou melodii zanotovat sami.

