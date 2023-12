Úžasný obrat Pardubic. Přes Kanadu postoupily do finále Spenglerova poháru

Hokejisté Pardubic porazili v semifinále Spenglerova poháru Kanadu 4:3, přestože ještě na začátku 57. minuty prohrávali 1:3. Obrat zahájil svým druhým gólem v utkání Lukáš Radil a po vyrovnání Martina Kauta rozhodl 39 sekund před koncem slovenský útočník Matej Paulovič.

V neděli v poledne se Dynamo utká o triumf s pořádajícím Davosem, který zdolal švédskou Frölundu 4:3 v prodloužení. Loni byla ve finále i pražská Sparta, která podlehla Ambri-Piottě 2:3 po samostatných nájezdech.

Pardubičtí měli první větší šanci, Hyka však v sedmé minutě strážce kanadské branky Della nepřekonal. Vzápětí však fauloval Sedlák a Dynamo se muselo bránit v oslabení. Gólman Klouček v něm měl štěstí, když Joly zakončil jen do boční sítě. V polovině třetiny nevyužil dobrou možnost Košťálek, na druhé straně dopadl stejně tečující Grant. Skórem pak nepohnuly ani další pokusy Kousala a Košťálka.

Nástup do druhé části vyšel skvěle Kanaďanům, kteří šli hned v úvodních sekundách do vedení. Východočeši zapomněli na Hazena, jenž střelou bez přípravy prostřelil Kloučka. Ve 25. minutě ale bylo vyrovnáno, když se do kotouče parádně opřel Radil a vymetl vzdálenější horní růžek Dellovy branky. Před polovinou zápasu si zahráli první přesilovku Pardubičtí, v oslabení ujel Ang, ale Klouček zachránil vyrovnaný stav.

Dobrou šanci nevyužil Sedlák. Ve 38. minutě sice Pardubičtí slavili vedoucí gól, jenže po zásahu kanadské střídačky, která sáhla k trenérské výzvě, přišla Bučkova rána vniveč - sudí branku odvolali kvůli Mandátově kontaktu s Dellem v jeho brankovišti. Do vedení tak šli necelé dvě sekundy před druhou přestávkou Kanaďané zásluhou Grantovy dorážky při Zohornově trestu.

A Kanaďané se radovali i zkraje třetího dějství. V přesilovce nejprve propásl velkou šanci Zohorna, načež ujel do brejku ještě ve vlastním oslabení Grant, chytrým zakončením po ledě mezi betony překonal Kloučka a slavil svůj druhý dnešní gól. Joorisův zásah ze 49. minuty platit kvůli hře vysokou holí nemohl, i tak se ale dlouho zdálo, že Pardubičtí na zvrat nedosáhnou.

V 55. minutě jim ale pomohl vyhozením puku do hlediště Smith. Přesilovku brzy umocnili hrou bez gólmana a také Radil skóroval podruhé během dnešního večera. Na konci 58. minuty to Dynamo zkusilo znovu bez Kloučka a i v tomto případě přinesl risk ovoce, když na 3:3 vyrovnal v čase 58:37 Kaut. Ani to ještě nebylo ze strany Dynama všechno. O 44 sekund později totiž dokonal fantastický obrat Paulovič. Za tři minuty a 17 sekund bylo po třech trefách Pardubic vše jinak, zaskočená Kanada už na vyrovnání nedosáhla.

Davos je ve finále po 11 letech a rozhodl o tom po 51 sekundách nastavení Henrik Haapala. Domácí dostal v 5. minutě do vedení Joakim Nordström, ale v čase 14:55 vyrovnal z dorážky Erik Borg a po 123 sekundách druhé části otočil stav Carl Klingberg.

Za minutu a půl vrátil Davos do hry další Švéd Dennis Rasmussen a v 36. minutě poslal domácí do vedení Enzo Corvi. Sedm minut před koncem základní hrací doby si vynutil nastavení Malte Strömwall. Haapala zápas rozuzlil po samostatné akci střelou z levého kruhu.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - semifinále:

HC Dynamo Pardubice - Kanada 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 25. Radil (Košťálek, R. Kousal), 57. Radil (Čerešňák, M. Kaut), 59. M. Kaut (Košťálek), 60. Paulovič (T. Zohorna) - 21. Hazen (DiDomenico, Jordie Benn), 40. Grant (Quenneville, Smith), 42. Grant. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6800.

Sestava Pardubice: Klouček - Čerešnák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Hájek, Bučko - Hyka, L. Sedlák, Pochobradský - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Cienciala - Paulovič, Poulíček, Mandát - Říčka. Trenér: Varaďa.

HC Davos - Frölunda HC 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. J. Nordström, 24. Rasmussen (M. Stránský), 36. Corvi, 61. Haapala - 15. Borg, 23. C. Klingberg, 53. Strömwall.