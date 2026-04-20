„Třinec se nechává zesměšnit. Na co toho hráče mají?" Expert řeší dohru krvavé bitky

Pardubičtí hokejisté mají finálovou sérii extraligy perfektně rozjetou. Po domácích zápasech vedou proti Třinci 2:0, navíc bez úhony přečkali i krvavou vložku na konci nedělního utkání. „Nechápu to," komentoval dohru druhého finále hokejový expert Jakub Koreis.
Vladimír Sobotka trefil v 60. minutě nedělního zápasu prázdnou branku a pečetil pardubickou výhru 4:2. Dusná atmosféra na ledě však naznačovala, že to ještě není konec.
A skutečně, v čase 59:56 byla hra ještě jednou přerušena kvůli bitce domácího Patrika Poulíčka s třineckým Petrem Sikorou.
20letý Sikora, dvojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů, se rval i přesto, že v play off osm zápasů vynechal kvůli poranění ruky.
Na rozdíl od soupeře ale při bitce neshodil rukavice, dostal od zkušenějšího Poulíčka naloženo a na ledě po něm zůstala výrazná krvavá stopa.
Bývalý extraligový útočník Koreis, dnes dlouholetý hokejový expert, chválil Sikoru za přístup a odvahu, nicméně podivoval se dění okolo.
„Představoval bych si, že tam budou aktivní někteří jiní hráči, kteří jen stínovali a dělali, že se nic neděje,“ hodnotil přímo ve vysílání televize Oneplay.
Konkrétně zmiňoval obránce Richarda Nedomlela a Davida Musila. Zatímco Sikora se rval, oni situaci na ledě uklidňovali.
Nechybělo mnoho, aby se do pěstní potyčky dostal i další mladý třinecký útočník Matěj Kubiesa, kterého vyzýval Ondřej Mikliš. Ani Kubiesa přitom u Ocelářů rozhodně nemá roli tvrďáka.
„Nevím, proč tam Nedomlel je. Je to hráč, který má hrát tvrdě. Nevidím jiný moment, kdy by měl sundat rukavice, než tenhle,“ pokračoval Koreis na adresu zadáka s parametry 194 centimetrů, 119 kilo.
Pardubice měly v té chvíli na ledě zase Johna Ludviga. Kanaďana s českými kořeny, který má za sebou několik bitek v NHL a v Dynamu platí za ochránce hvězd.
„Kdy jindy, než když máš prohraný zápas a čtyři sekundy do konce, se do toho pustit? Nedomlel to místo toho rozděluje a chce to udobřovat,“ rozebíral Koreis situaci dál ještě ve svém podcastu Bomby k tyči.
Když v Pardubicích seškrábali z ledu Sikorovu krev, tak se čtyři sekundy před koncem ještě jednou vhazovalo. Na obou stranách byly ty nejtěžší váhy.
„Čekáš, co se semele. A co je nejhorší, je hozené buly, Nedomlel dojede k Ludvigovi a poplácá ho po holeních, jako že jsou nejlepší kámoši,“ kroutil hlavou Koreis.
„Toho Ludviga snad ještě pochválil, nepochopil jsem to. Přitom se stavěl na křídlo, vsadil bych si, že bude bitka. Mohl tu sérii takhle ovlivnit,“ přidal v podcastu bývalý reprezentační obránce Jakub Nakládal.
Zrovna Třinec má s takovými zásahy do sérií své bohaté zkušenosti.
Při první titulové jízdě Ocelářů v roce 2011 nastartovala obrat v semifinále proti Slavii památná bitka Václava Varadi proti Jiřímu Vašíčkovi.
Před dvěma lety v semifinále se Spartou to byla zase boxerská vsuvka Tomáše Kundrátka proti Michalu Kempnému, co stálo na úplném začátku historické otočky z 0:3 na 4:3 na zápasy.
„I v kontextu, že se pobije mladý Sikora, se tam máš postavit a ukázat respekt vůči němu. Že jsme tým, že za ním stojíš,“ přemýšlel Nakládal.
„Pardubice je zesměšňují, i silově,“ dodal Koreis.
Když totiž zkrvavený Sikora mířil do šatny, z pardubické střídačky si leccos vyslechl.
Nejaktivnějšími posměváčky byli Jakub Lauko a Miloš Kelemen, jejichž výrazy se okamžitě staly virálními na sociální síti X.
Strhnout k reakci se nechal třinecký trenér Boris Žabka, kterého pochopitelně štvalo, když na střídačku Slezanů létaly různé věci z rukou fanoušků Pardubic.
Kouč popadl jednu z týmových plastových lahví a hodem zkušeného quarterbacka ji vrhl do hlediště.
Emotivní série, v níž sice Oceláři v obou prvních zápasech Pardubice přestříleli a často je přehrávali, avšak zůstali na nule, bude pokračovat v Třinci ve středu a ve čtvrtek.
