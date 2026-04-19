Pardubický „démon" Červenka řádí. Dynamo je ve velké výhodě, má i druhý finálový bod

Hokejisté Pardubic porazili ve druhém utkání finále play off extraligy Třinec 4:2 a v sérii vedou 2:0. Vítězný gól dal za stavu 2:2 Roman Červenka.
Bitva o anglický trůn slibuje parádní drama. Citizens porazili Arsenal a zle dotírají
Fotbalisté Manchesteru City v šlágru 33. kola anglické ligy doma porazili Arsenal 2:1 a přiblížili se k lídrovi na tři body. Vítězný gól dal Erling Haaland.
Počkej uvnitř, měl říct Bořil sudímu. Takhle řvát je nesmysl, zlobil se Trpišovský
Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského po utkání 30. kola v Hradci Králové a první ligové porážce v sezoně (1:2) mrzelo, že jeho svěřenci v závěru utkání dvěma červenými kartami a penaltou znehodnotili svůj dobrý výkon. Vyloučení kapitána Jana Bořila po dvou žlutých kartách označil za nesmyslné a zbytečné.
Útočník v Louisianě po domácí hádce zastřelil osm dětí, policisté ho pak zabili
Osm dětí ve věku od jednoho roku do 14 let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informuje agentura AP a další média.
Útok na ruský stínový tanker ukazuje na „tajnou“ dohodu. Opuštěná loď může způsobit katastrofu
Za útokem na tanker ve Středozemním moři, který byl součástí ruské stínové flotily, mají stát Ukrajinci. Zázemí k riskantní operaci jim poskytla Libye. Zničená loď už týdny bloudí vodami bez posádky. Hrozí ekologická katastrofa.
Ženy infarkt prožívají jinak než muži a často kvůli tomu zbytečně umírají. Jak mohou zvýšit své šance na přežití?
Když se řekne „infarkt“, většina lidí si asi představí dramatickou scénu, v níž se muž chytne za levou stranu hrudníku, padne na kolena a lapá po dechu. Tento typický obrázek žijící v našem kolektivním vědomí však vytváří nebezpečnou iluzi. Pro miliony žen po celém světě vypadá realita úplně jinak. A za tohle naše zkreslené vnímání infarktu mnoho z nich zbytečně zaplatí životem.