Extraligový výprask. Oceláři doma sedmi góly rozstříleli Olomouc

Třinečtí Oceláři v předehrávce 10. kola hokejové extraligy rozdrtili Olomouc 7:3 a bodově se dotáhli na vedoucí Liberec. Ten má ale dva zápasy k dobru.

Úřadující mistr prohrával, ale otočil skóre v rozmezí 19. až 32. minuty na 4:1. Domácí obránce Milan Doudera ozdobil 400. extraligový start dvěma góly. Hosté vyšli poprvé v novém ročníku naprázdno.

Skóre úvodní třetiny určily přesilové hry, oba týmy využily po jedné. Nejdříve se z dorážky prosadil hostující Olesz a v dalším střídáním mohl zvýšit Irgl, ale zblízka minul.

Na druhé straně Hrňa orazítkoval v početní výhodě tyč, přesto Třinec Kolouchův faul potrestal. Vrána, který nastupoval v přilbě s košíkem, zamířil přesně pod břevno. Domácí ožili, po pasu Hladonika se ocitl sám před Konrádem Galvinš, ale zakončení mu nevyšlo.

Oceláři se utrhli v prostřední části. Do vedení je dostal Milan Doudera, který po vhazování vystřelil od modré čáry a puk si našel poněkud překvapivě cestu až do branky. To další dva zásahy padly po krásných ranách. Hrňa využil toho, že si olomoucká obrana špatně rozebrala hráče, obkroužil branku, dojel až mezi kruhy a milimetrově přesnou ranou trefil horní růžek. Kovařčík se proháčkoval na levé straně k zakončení a zamířil přesně k bližší tyči.

Konrád poté přenechal místo v brankovišti Lukášovi a závěr druhé třetiny vyzněl pro Olomouc, ale Tomeček ani Hecl se skóre nepohnuli. Hosty zmrazil ve 43. minutě Adamský, který ze sólového úniku skóroval střelou mezi betony.

Ale hosté se nevzdali. Ondrušek snížil a trenéři při hře čtyři na čtyři odvolali v 55. minutě gólmana. Vyplatilo se, Irgl zadělal na drama. Jenže další myšlenky na zvrat vzal hostům Chmielewski a při power play zpečetil výhru Doudera.

Předehrávka 10. kola hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 7:3 (1:1, 3:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 19. P. Vrána (Gernát, Marcinko), 27. M. Doudera (M. Kovařčík), 29. Hrňa (Dravecký), 32. M. Kovařčík (Gernát), 43. Adamský (Gernát, Kofroň), 55. Chmielewski (M. Kovařčík), 59. M. Doudera (Dravecký) - 16. Olesz (Škůrek, Strapáč), 54. Ondrušek (Burian), 55. Irgl (Nahodil, Vyrůbalík). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 3575.

Třinec: Kváča - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Hrachovský, M. Doudera - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Kofroň, Hladonik, Adamský - Polanský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Olomouc: Konrád (32. Lukáš) - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Valenta - Irgl, J. Knotek, Ostřížek - Klimek, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hecl, Skladaný, Tomeček. Trenéři: Tomajko a Moták.