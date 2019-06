Po příletu šokoval slzami. A ze čtvrtého místa budu zklamaný pořád, tvrdí kouč Říha

před 30 minutami

Trenér českých hokejistů Miloš Říha přiznal, že jej zklamání ze čtvrtého místa na MS v Bratislavě neopustí.

"Zklamaný budu pořád. Mohli jsme dosáhnout víc, ale také míň. Když se k tomu člověk vrací a dívá se ještě jednou na všechny zápasy, tak si myslím, že nám tam něco trochu chybělo," řekl novinářům Říha, který bezprostředně po příletu ze šampionátu hodnotil umístění bez medaile se slzami v očích.

Při hodnocení šampionátu po návratu domů se na jeho tváři objevily slzy. | Video: ČTK | 01:54

"Chyběl nám naprostá top jednička gólman, protože všechny první tři týmy měly top gólmany. A chyběli nám dva centři, protože jsme improvizovali, udělali jsme z křídel centry," vracel se Říha, který na turnaji protočil brankáře Patrika Bartošáka, Šimona Hrubce a Pavla Francouze.

Stejně jako bezprostředně po šampionátu ale považuje Říha výkony a semifinálovou účast za úspěch. "Jsem spokojený. Už dříve jsem řekl, že to pro mě bylo fantastické mistrovství. S výsledkem musíme být spokojeni. Teď už se nepočítá první čtyřka ani první šestka, ale osmička a my tam jsme a to je důležité," podotkl Říha.

Teprve ve čtvrtek se šedesátiletý kouč chystá na dovolenou k moři, v minulých týdnech ještě analyzoval sezonu. "Díval jsem se dvakrát na všechny zápasy, pak jsem se vrhnul na dům a na zahradu a na sekání," popsal.

Je těžké podle něj říkat, co by zpětně ve svých rozhodnutích měnil. "Můžete udělat cokoliv, to jsme my - geniální. Deset milionů lidí ví, co by udělalo. A my jsme se museli rozhodnout. Myslím, že jsme udělali dobře, že jsme se nebáli oslovit hráče, které jsme oslovili. Oni nám to odvedli. Viděl jsem spousty věcí, které by možná bylo možné ovlivnit, ale až ve chvíli, kdy je vidíte," prohlásil Říha.

K dispozici měl na šampionátu 13 posil ze zámoří, z nichž 12 v sezoně zasáhlo do NHL. "V přípravě na mistrovství světa se nám každý týden měnil úplně neuvěřitelně mančaft. Na začátku jsme říkali, že chceme udělat nějaký základ a pak to nešlo, protože nešlo nepustit tam hráče, kteří končili. To nikdo dopředu nevěděl," prohlásil.

Říha se bude rozhodovat, jakou cestou se vydá příští rok při MS ve Švýcarsku. Například Finové ovládli letošní šampionát s kádrem, který od přípravy neměnili a uspěli bez hvězd z NHL. "Uvidíme, jak budeme postupovat. Jestli půjdeme tou cestou, kterou jsme šli, to znamená nejlepší hráči Česka, ať má pětatřicet let nebo osmnáct. Nebo cestou toho výběru, jako měli Finové," podotkl Říha.

V hlasování o Zlatou hokejku zařadil Říha na první místo nakonec druhého útočníka Tomáše Hertla. "Já jsem centr a ten tvoří mužstvo, celou pětku. I přes to zranění, co měl, tak hrál dál. Já jsem ho sám osobně nepoznal a na mistrovství světa jsme na něj čekali. Já jsem si to jedno místo pro něho nechával," uvedl Říha.

Na druhou pozici volil nakonec třetího Jakuba Voráčka z Philadelphie. "Jakub Voráček patří hned těsně vedle něj. Za to, co dokázal udělat s reprezentaci, jakým šel příkladem a jak i přesto, že se mu narodil syn, k tomu přistoupil naprosto profesionálně. On byl klíčovým člověkem reprezentaci," chválil Říha kapitána.

Vítězného Davida Pastrňáka z Bostonu volil jako třetího. "Ale každý by si to zasloužil. Je těžké hodnotit prvních deset. Jsou všichni, jako by byli první," dodal Říha.